Almuñécar anuncia la reapertura de la Piscina Municipal Cubierta tras el parón estival Las instalaciones ofrecen actividad libre para todos los usuarios, mientras que a partir de octubre se retomarán las clases monitorizadas en diversas modalidades

La Piscina Municipal de Almuñécar, situada en la Avenida Amelia Sánchez de Alcázar, ha reabierto sus puertas tras permanecer cerrada durante el mes de agosto debido al parón estival, según ha informado el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar.

Desde septiembre, las instalaciones ofrecen actividad libre para todos los usuarios, mientras que a partir de octubre se retomarán las clases monitorizadas en diversas modalidades, impartidas por monitores especializados. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a los interesados reservar cuanto antes.

El horario de la Piscina Municipal durante el mes de septiembre será de lunes a viernes de 9:00 a 13.00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, a partir de octubre el horario se extenderá hasta las 22 horas. Los sábados el horario continuará siendo de 10:00 a 13:00 horas y los domingos permanecerá cerrado.

Horarios de las clases monitorizadas

En horario de mañana, de 9 a 13 horas, la instalación municipal ofrece diferentes clases adaptadas a las necesidades de cada usuario.

Una de ellas son las clases de natación con enfoque terapéutico, donde se adapta la sesión a cada persona, para ayudarle a mejorar la movilidad así como la fuerza muscular. Estas clases están enfocadas a personas que padezcan lesiones o problemas de salud crónica, puesto que son beneficiosas al realizarse en el agua, un ambiente de bajo impacto y facilita la rehabilitación.

Asimismo, en horario matinal, se ofertan clases de perfeccionamiento del nado, en las que se corrige la técnica para aprender a nadar de forma perfecta. Además, también hay clases destinadas a personas con necesidades especiales.

Por la tarde, en horario de 16 a 22 horas, la piscina municipal cubierta sexitana oferta clases para niños a partir de 3 años, nivel 0 plus, desde iniciación hasta perfeccionamiento.

Para los adultos habrá clases de perfeccionamiento para todos los niveles y clases con enfoque terapéutico.

Almuñécar cuenta con una Piscina Municipal Cubierta con aforo para 175 personas y unas dimensiones de 25 metros de largo x 20 metros de ancho.

