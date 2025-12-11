Almuñécar adjudica las obras del Paseo de La Caletilla por 1,8 millones de euros a Aquaterra Servicios e Infraestructuras

El concejal de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Almuñécar, Rafael Caballero, ha informado de que esta mañana se han adjudicado, en Mesa de Contratación, ... las obras de remodelación y embellecimiento del Paseo de La Caletilla por importe de 1.885.686,82€ a la empresa Aquaterra Servicios e Infraestructuras, al ser esta la opción que ha obtenido mejor valoración económica de entre los 16 proyectos presentados a licitación.

Caballero ha destacado que se trata de uno de los proyectos «más simbólicos y esperados por vecinos y visitantes» y que, con esta adjudicación, «hemos dado un paso decisivo hacia la recuperación integral de un espacio tan querido como La Caletilla, que forma parte de la identidad sentimental y turística de Almuñécar», explicando que la intervención «combina tradición, modernidad y sensibilidad ambiental, devolviendo a este paseo la belleza que merece».

La actuación abarca una superficie de unos 4.300 metros cuadrados e incorpora un pavimento inspirado en la solería tradicional sexitana, caracterizada por la representación de conchas marinas en tonos blancos y azules. El nuevo diseño incluye también barandillas escultóricas integradas con bancos, jardineras y miradores hacia la línea de costa y los Peñones del Santo, reforzando el carácter paisajístico del entorno.

De igual modo, el proyecto contempla la renovación completa de las infraestructuras subterráneas, con nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y drenaje, así como canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones. El paseo contará con alumbrado LED escénico, eficiente y respetuoso con el entorno, además de un tratamiento paisajístico basado en especies mediterráneas adaptadas al entorno litoral.

En concreto, este contrato —tramitado mediante procedimiento abierto simplificado— establece un plazo aproximado de diez meses para la ejecución de las obras una vez formalizado el acta de replanteo, además de los tres meses previstos para la redacción del proyecto técnico. El expediente se ajusta a los criterios de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia establecidos en el pliego administrativo.

Por otro lado, el responsable municipal ha subrayado que «La Caletilla no es solo un paseo, sino un símbolo del Almuñécar de ayer y del que queremos construir mañana, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la mejora integral del litoral, entendiendo que su renovación supone calidad de vida, atractivo turístico y orgullo para almuñequeros y visitantes».

Finalmente, el concejal ha agradecido el trabajo del personal técnico municipal y la elevada participación de empresas en el proceso de licitación, «que demuestra el interés y la confianza que este proyecto genera». Con la adjudicación aprobada, el Ayuntamiento activará ahora los trámites administrativos para la firma del contrato y el inicio de las obras.