Almuñécar adjudica las obras del Paseo de La Caletilla por 1,8 millones de euros a Aquaterra Servicios e Infraestructuras

La actuación transformará este enclave histórico con un nuevo pavimento inspirado en el diseño tradicional, barandillas escultóricas, jardinería mediterránea, alumbrado LED escénico y renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales.

Jueves, 11 de diciembre 2025, 15:55

Comenta

El concejal de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Almuñécar, Rafael Caballero, ha informado de que esta mañana se han adjudicado, en Mesa de Contratación, ... las obras de remodelación y embellecimiento del Paseo de La Caletilla por importe de 1.885.686,82€ a la empresa Aquaterra Servicios e Infraestructuras, al ser esta la opción que ha obtenido mejor valoración económica de entre los 16 proyectos presentados a licitación.

Te puede interesar

