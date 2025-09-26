Almuñécar adjudica más de medio millón de euros en inversiones para deportes, playas y cementerios Rafael Caballero ha subrayado que las actuaciones incluyen mejoras en servicios esenciales

El Ayuntamiento de Almuñécar, a través de la mesa de contratación celebrada este jueves, ha aprobado la adjudicación de cuatro contratos que suponen una inversión superior al medio millón de euros en distintos ámbitos del municipio.

El concejal de Contratación, Rafael Caballero, ha informado que uno de los contratos corresponde al servicio de mantenimiento, jardinería, limpieza, inhumación y exhumación de los cementerios de Almuñécar y La Herradura, adjudicado a la empresa Bagelsa Costa Tropical, por un importe de 93.170 euros anuales, con una duración de dos años más otros dos prorrogables. «La propuesta de la adjudicataria incluye, además, mejoras en materiales de trabajo y una bolsa de horas»- ha señalado Caballero.

En materia de infraestructuras, también se ha adjudicado la obra de mejora de pavimento y drenaje del Camino de Cantarriján a la empresa Viales Progreso, por un importe superior a los 107.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Asimismo, se ha aprobado el contrato de renting del césped del campo de fútbol Las Tejas, adjudicado para cuatro años y 261.360 euros a la empresa Realturf, que incorpora mejoras en el material deportivo y mobiliario.

Por último, se ha adjudicado a la empresa MobuArtex el suministro e instalación de cinco puertas tematizadas para las playas de Almuñécar y La Herradura, por un importe de 64.002,97 euros y un plazo de ejecución de dos meses.