Almuñécar adjudica por 240.526 euros la construcción de la pasarela peatonal sobre Río Seco

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha anunciado que el Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto de construcción de la nueva pasarela peatonal sobre ... el cauce de río Seco, una infraestructura destinada a conectar la calle Guadix con la calle Juan Roig y a mejorar significativamente la movilidad peatonal entre ambos barrios.

Ruiz Joya ha señalado que «la adjudicación de esta actuación supone un paso decisivo en la mejora de las conexiones internas de la ciudad, ofreciendo un itinerario cómodo, accesible y seguro para quienes caminan diariamente entre estas dos zonas tan transitadas», subrayando que la intervención responde a «una demanda vecinal ampliamente compartida y atendida desde la planificación responsable de este equipo de Gobierno».

En concreto, las obras cuentan con un presupuesto de 240.526 euros y un plazo de ejecución de cinco meses; la pasarela incluirá rampas accesibles, barandillas de seguridad, pavimento antideslizante e iluminación adaptada para facilitar el tránsito también en horario nocturno.

El alcalde ha añadido que «se trata de un proyecto sencillo en su diseño, pero enormemente útil para la ciudadanía, que reducirá tiempos, evitará rodeos y mejorará la calidad de los desplazamientos a pie».

Así, la nueva infraestructura conectará directamente con equipamientos como el Pabellón de Deportes Antonio Marina y la Piscina Municipal, facilitando el acceso a familias, deportistas y usuarios de estos servicios públicos. «Es una actuación que mejora la vida diaria, que aporta comodidad y que avanza hacia esa Almuñécar más cercana, más unida y más amable para caminar» -ha afirmado el primer edil.

Cabe destacar que el Ayuntamiento aplicará un plan de seguridad y señalización durante el desarrollo de los trabajos para minimizar las molestias a residentes y comercios, ofreciendo información actualizada sobre los avances de la obra y cualquier posible afectación temporal.