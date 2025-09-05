Almuñécar activa un cuestionario QR para hacer partícipes a los vecinos en el Plan de Igualdad El Ayuntamiento anima a responder de forma anónima a unas preguntas que favorecerán definir un diagnóstico social que permitirá avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

El Ayuntamiento de Almuñécar está trabajando en la elaboración del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres de nuestro municipio y, como paso previo, se realizará un diagnóstico ciudadano a través de un cuestionario anónimo, al que se puede responder con un solo clic, desde el QR que adjuntamos en este enlace: https://forms.gle/bkafRi35C7cQ29yR7

Según ha informado la concejal de Igualdad, María del Carmen Reinoso, «la iniciativa está dirigida a todos los vecinos de Almuñécar y La Herradura, haciéndoles así partícipes de la realidad social y la política municipal, conociendo de sus respuestas y opiniones de las que partirá el Plan».

Asimismo, ha manifestado que «el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro municipio tiene como finalidad la identificación de los problemas y necesidades existentes, así como los retos que aún están pendientes de conseguir. Este proceso es esencial para establecer los objetivos, directrices y actuaciones que se deben llevar a cabo, tanto en las políticas municipales como en el tejido social y entidades públicas y privadas de nuestro municipio».

El cuestionario consta de nueve bloques: Datos personales; Igualdad de Oportunidades en la ciudad; Salud y Deporte; Formación y Empleo; Coeducación; Violencia de Género; Espacios Seguros; Participación Social y Cultural; y un bloque final con otras temáticas.

«Desde el ayuntamiento pedimos la máxima colaboración e invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar en el cuestionario, que supondrá una importante aportación para construir una Almuñécar más sana y en igualdad»- ha concluido la edil

