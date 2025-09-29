Almuñécar acomete una intervención urgente en la muralla este del Castillo de San Miguel Las obras, con una inversión municipal de 25.000 euros, tienen como objetivo la estabilización de la zona afectada, cuya fragilidad se vio agravada por las lluvias del pasado mes de marzo.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, junto los concejales de Cultura y Patrimonio, Alberto García Gilabert, y de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, ha visitado la actuación de urgencia que se está llevando a cabo en la muralla de levante del Castillo de San Miguel, donde el pasado lunes, 22 de septiembre, se iniciaron los trabajos de consolidación de un lienzo que sufrió un reciente desprendimiento y derrumbe.

La intervención, que cuenta con una inversión municipal de 25.000 euros, tiene como objetivo la estabilización de la zona afectada, cuya fragilidad se vio agravada por las lluvias del pasado mes de marzo.

Ruiz Joya ha manifestado que «el mantenimiento del castillo es una tarea continua que no puede cesar si queremos garantizar su conservación, porque hablamos de uno de los grandes símbolos de Almuñécar».

Por su parte, García Gilabert ha subrayado que «el proyecto ha requerido una tramitación muy minuciosa, ya que el Castillo de San Miguel está declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, lo que implica la máxima protección patrimonial».

Los trabajos cuentan con un estudio arqueológico dirigido por Manuel Pérez Asensio, especialista en arqueología de la arquitectura medieval, en colaboración con la arqueóloga municipal, Elena Navas Guerrero, quien ha adelantado que la investigación «está arrojando resultados sorprendentes, que inciden en el papel relevante que desempeñó el castillo de San Miguel en la defensa del reino de Granada, desde la etapa musulmana hasta época contemporánea».

Cabe destacar, además, el proyecto sigue las líneas del Plan Director de Restauración del Castillo de San Miguel, en su Fase 3 Este, redactado por los arquitectos Antonio Orihuela Uzal y Luis José García Pulido. La dirección técnica corresponde a los arquitectos Sara Peñalver Martín y Víctor Martín Madrid, pertenecientes a la Escuela de Estudios Árabes del CSIC.

Las obras, que tienen prevista su finalización en la primera semana de octubre, forman parte del compromiso municipal por la preservación del patrimonio histórico sexitano y su puesta en valor como recurso cultural y turístico.