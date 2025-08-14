Almuñécar abre otro solar como parking y suma 2.000 nuevas plazas este verano

En la víspera del día de mayor afluencia turística del año, el Ayuntamiento de Almuñécar ha habilitado el solar del P-4 donde hasta ayer ... se ubicaba la carpa de la feria de día, justo en la entrada el pueblo, como un nuevo aparcamiento, con capacidad para unos 250 vehículos que llega como agua de mayo para aliviar los tradicionales problemas de estacionamiento en estas fechas veraniegas.

El aparcamiento, junto al recinto ferial y con fácil acceso al centro, estará gestionado por la asociación ARDA de Alcohólicos rehabilitados de Almuñécar, al que el ayuntamiento cede la recaudación y funcionará desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche, con la excepción del 15 de agosto, en el que se estirará el cierre coincidiendo con el día grande de Almuñécar y el gran espectáculo de fuegos artificiales.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha anunciado este jueves 14 de agosto la entrada en funcionamiento desde este nuevo aparcamiento provisional con el que se alcanza el objetivo del 'Plan municipal 2.000' de sumar dos mil nuevas plazas de parking para este verano 2025 y que está consiguiendo que el quebradero de cabeza a la hora de aparcar en el municipio, que estos días multiplica sus visitantes, no sea tan fuerte.

El nuevo solar del P-4 se une así al que el pasado mes de julio habilitó el Ayuntamiento de Almuñécar en la playa del Pozuelo, con 145 plazas junto a las pistas de BMX, a los de La Herradura y al nuevo parking subterráneo del mercado municipal, gestionado por Empark, que ofrece 230 plazas de estacionamiento 24 horas y puntos de recarga de vehículos eléctricos.

También está resultando providencial para la calidad de vida de vecinos y visitantes este verano el aparcamiento de más de 250 plazas habilitado en el solar de la antigua residencia Turismo Tropical, que refuerza las opciones para estacionar en la playa de San Cristóbal en plena temporada alta. Unas nuevas bolsas de aparcamiento con la que, como recordaba Ruiz Joya, se ofrecen «soluciones reales a un problema histórico» que se ha repetido durante veranos en Almuñécar.

Función social

Pero es que, además del alivio que supone para visitantes y bañistas que el aparcamiento no sea un suplicio, los solares habilitados provisionalmente como parkings en Almuñécar están cumpliendo una auténtica función social, con lo que el resultado es doblemente satisfactorio. Lo destacaba así el propio presidente de la Diputación provincial, Francisco Rodríguez, que alabó la «solución imaginativa» que les puso sobre la mesa el Ayuntamiento de Almuñécar, con la cesión de la gestión del solar de su propiedad a Cáritas hasta que comiencen las obras del nuevo complejo turístico, el próximo año.

Si la propia administración hubiera intentando encargarse de la gestión del aparcamiento, con todos los trámites que conlleva formalizar el proceso, aprobar unas tasas y demás, el solar habría permanecido inutilizado este verano, mientras que con la cesión a Cáritas Parroquial el espacio se está aprovechando como parking provisional y está resultando providencial para los visitantes, que lo llenan desde primera hora de la mañana.

«No nos esperábamos que fuera tan bien», admitía entusiasmada la responsable de Cáritas en Almuñécar, Inmaculada Corral, que dio las gracias al Ayuntamiento y a la Diputación provincial. Desde que abrió el aparcamiento reciben unos 320 coches al día, que pagan cinco euros por el estacionamiento, lo que significa 1.600 euros diarios y una cantidad, al final del verano, con la que la organización parroquial sexitana ni podía soñar. «Es una inyección económica muy fuerte que nos va a permitir ayudar a las familias que más lo necesitan y que la despensa de Cáritas se llene, especialmente para los meses críticos, de octubre a marzo», subrayó.

Con el dinero del aparcamiento de San Cristóbal y el del Pozuelo, que también gestionan, Cáritas Parroquial podrá ayudar a las familias más vulnerables a pagar la factura de la luz o a llena la cesta de la compra.