El alcalde de Almuñécar denuncia la «deslealtad absoluta» del Gobierno de España por los cortes de la A-7 que «asfixian» a la Costa Tropical Con respecto al inminente comienzo de las obras de reparación del viaducto de Rules, Ruiz Joya exige una rectificación inmediata para evitar el «caos absoluto»

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha denunciado este jueves lo que califica como una «deslealtad institucional absoluta y un ninguneo inaceptable» por parte del Gobierno de España, debido a la gestión de los cortes de tráfico en la autovía A-7 por el inminente comienzo de las obras de reparación del viaducto de Rules, que se prolongarán hasta el mes de diciembre.

El alcalde ha criticado con dureza en un comunicado de prensa la «improvisación y la soberbia» con la que se están llevando a cabo unas obras que, sin la debida planificación y comunicación, «están asfixiando económica y socialmente a Almuñécar, La Herradura y a toda la Costa Tropical».

«No nos oponemos a la mejora de nuestras infraestructuras, que llevamos años reclamando. A lo que nos oponemos frontalmente es a que se tomen decisiones a cientos de kilómetros de distancia, sin previo aviso, sin coordinarse con los ayuntamientos afectados y sin medir las catastróficas consecuencias», ha declarado el alcalde, que ha asegurado que «esta forma de actuar es una falta de respeto a los miles de vecinos y a los sectores productivos que son el motor de nuestra tierra. El Gobierno central demuestra, una vez más, que la Costa Tropical es la gran olvidada en sus planes».

El primer edil ha detallado el grave perjuicio que estas actuaciones están causando en un momento crucial, ya que «en Almuñécar y La Herradura vivimos del turismo y de nuestra agricultura. Cada corte de tráfico no planificado se traduce en un colapso total de la N-340, con turistas atrapados durante horas, transportistas que no pueden sacar nuestros productos subtropicales a tiempo y una imagen de caos que no nos podemos permitir. Cada hora de atasco es una pérdida directa para nuestros hoteles, restaurantes, comercios y agricultores».

Desde el Ayuntamiento exigen al Gobierno de España y a la Subdelegación del Gobierno en Granada «una rectificación inmediata». «No pedimos favores, exigimos lealtad y competencia. Exigimos que se sienten con los alcaldes, que presenten un calendario de obras serio, que se habiliten alternativas de tráfico viables y que se informe a la ciudadanía con antelación suficiente. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras la incompetencia de otros hipoteca nuestro futuro», sentencia Ruiz Joya.

Finalmente, el alcalde ha anunciado que estudiará todas las vías de acción posibles para defender los intereses de los vecinos y ha hecho un llamamiento a la unidad de toda la comarca, alegando que «la voz de Almuñécar será tan firme como justa en nuestra reivindicación. Ya basta de tratar a la Costa Tropical como un territorio de segunda».

