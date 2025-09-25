Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde Juanjo Ruiz Joya durante el pleno esta mañana.
El alcalde Juanjo Ruiz Joya durante el pleno esta mañana. IDEAL

El alcalde de Almuñécar, del PP, habla de «genocidio» en Gaza

Juanjo Ruiz Joya expresó en el pleno municipal su solidaridad con el pueblo palestino

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:31

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, del Partido Popular (PP) ha alzado públicamente la voz sobre la situación en Palestina. Durante el pleno municipal celebrado esta mañana, Ruiz Joya condenó con firmeza lo que calificó de «genocidio en toda regla» contra el pueblo de Gaza, con una mención especial a la localidad de Khan Yunis, hermanada con el municipio sexitano.

En su intervención, el alcalde expresó que pueblo de Gaza «está sufriendo un genocidio en toda regla». «Nuestros hermanos de Khan Yunis sufren un genocidio que esperemos que acabe pronto, que podamos acabar pronto con esta barbarie que está haciendo que millones de personas se vean desplazados de su vivienda, que niños mueran en un ataque totalmente desproporcionado, en un ataque que no tiene sentido común», ha apuntado el alcalde.

Además, añadió que desde la localidad sexitana esperan que «acabe pronto» y mandan cariño a el pueblo hermano «desde aquí y como alcalde de la ciudad de Almuñécar envío un fuerte abrazo a nuestros hermanos».

Durante el pleno, sus palabras también fueron respaldadas por los grupos políticos de la oposición, que coincidieron en la necesidad de denunciar la ofensiva y mostrar apoyo de Almuñécar a Khan Yunis.

En esta misma línea sobre la ofensiva en Gaza, también se ha manifestado hoy mismo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno sumándose a las voces que desde distintos ámbitos reclaman el fin de la violencia y el respeto a los derechos humanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  2. 2 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 El castillo de todos los granadinos
  5. 5 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  6. 6 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  7. 7

    Las enormes palas eólicas vuelven al puerto de Motril tras el corte de la A-44
  8. 8 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  9. 9 Agotadas las entradas del castillo de La Calahorra en su primer fin de semana abierto al público
  10. 10

    «Al ver las llamas, mi marido empezó a gritarme para que cogiera al bebé y saliera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El alcalde de Almuñécar, del PP, habla de «genocidio» en Gaza