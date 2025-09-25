El alcalde de Almuñécar, del PP, habla de «genocidio» en Gaza Juanjo Ruiz Joya expresó en el pleno municipal su solidaridad con el pueblo palestino

MJ Arrebola Granada Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:31 | Actualizado 16:45h. Comenta Compartir

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, del Partido Popular (PP) ha alzado públicamente la voz sobre la situación en Palestina. Durante el pleno municipal celebrado esta mañana, Ruiz Joya condenó con firmeza lo que calificó de «genocidio en toda regla» contra el pueblo de Gaza, con una mención especial a la localidad de Khan Yunis, hermanada con el municipio sexitano.

En su intervención, el alcalde expresó que pueblo de Gaza «está sufriendo un genocidio en toda regla». «Nuestros hermanos de Khan Yunis sufren un genocidio que esperemos que acabe pronto, que podamos acabar pronto con esta barbarie que está haciendo que millones de personas se vean desplazados de su vivienda, que niños mueran en un ataque totalmente desproporcionado, en un ataque que no tiene sentido común», ha apuntado el alcalde.

Además, añadió que desde la localidad sexitana esperan que «acabe pronto» y mandan cariño a el pueblo hermano «desde aquí y como alcalde de la ciudad de Almuñécar envío un fuerte abrazo a nuestros hermanos».

Durante el pleno, sus palabras también fueron respaldadas por los grupos políticos de la oposición, que coincidieron en la necesidad de denunciar la ofensiva y mostrar apoyo de Almuñécar a Khan Yunis.

En esta misma línea sobre la ofensiva en Gaza, también se ha manifestado hoy mismo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno sumándose a las voces que desde distintos ámbitos reclaman el fin de la violencia y el respeto a los derechos humanos.