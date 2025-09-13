Albuñol se emociona con la llegada de su vecino Miguel a Santiago tras caminar 1.200 kilómetros El agricultor de 68 años ha culminado en dos meses la hazaña del Camino Mozárabe: «Todo el pueblo me ha dado aliento para llegar»

El albuñolense Miguel Martín, un agricultor jubilado de 68 años, salió de su pueblo, en la Costa oriental granadina, el 2 de julio y abrazaba la estatua del apóstol Santiago en su catedral, en Santiago de Compostela, el 11 de septiembre tras recorrer a pie los más de 1.200 kilómetros del Camino Mozárabe.

«Hacer el Camino de Santiago desde Albuñol era la ilusión de mi vida. Tenía que haberlo hecho más joven pero lo importante es que Dios me ha dado fuerzas y he llegado», comenta a IDEAL Miguel, feliz tras experiencia.

Han sido jornadas interminables en las que el albuñolense ha caminado una media de 21 kilómetros diarios y ha pasado noches en albergues, hostales y gimnasios. Por el camino se ha dejado dos uñas y seis kilos pero a la vez ha ganado una experiencia impagable y amigos para toda la vida, como los peregrinos Nati, Javi y el italiano Marco que le acompañaron al llegar a la plaza de la catedral y grabaron el emotivo momento en el que culminaba su desafío personal.

También el Ayuntamiento ha compartido el vídeo en el que el peregrino alcanza las puertas de la catedral de Santiago de Compostela «tras más de dos meses de esfuerzo y constancia». «Queremos compartir con todos este momento tan especial: ¡Lo has conseguido Miguel, enhorabuena!», ha celebrado el ayuntamiento a su paisano en una publicación que acumula centenares de felicitaciones de sus paisanos.

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, despidió a Miguel cuando emprendía el camino y lo ha recibido a su vuelta al pueblo, donde todos le siguen arropando y felicitando. El Ayuntamiento también le hizo camisetas para que paseara el nombre del pueblo por todo el Camino. «Lo he logrado gracias al apoyo de mi mujer y mi hijo que me llamaban constantemente pero sobre todo del pueblo entero de Albuñol. Todos me han apoyado, me han dado aliento y me han dado fuerza para llegar, no me han dejado en ningún momento», subraya Miguel orgulloso. Dice que su aventura le deja una gran enseñanza: «No importa lo que tardes, lo importante es llegar».