Alberto García y Candela Aparisi se imponen en las finales de tenis del Open de la Amistad – XVI Memorial Diego Fernández de Almuñécar El torneo, que ha reunido a más de medio centenar de jugadores, estaba incluido en el Circuito Nacional IBP Tenis Series

Ideal Domingo, 24 de agosto 2025, 11:13

El Complejo Municipal de Río Verde de Almuñécar puso este sábado el broche de oro al XXI Open de la Amistad – XVI Memorial Diego Fernández, enmarcado en el Circuito Nacional IBP Tenis, con la celebración de las finales masculina y femenina ante unas gradas repletas de aficionados que disfrutaron de una jornada inolvidable de tenis.

La final femenina abrió la gran cita con el triunfo de Candela Aparisi González, que se proclamó campeona tras imponerse con autoridad a María Victoria Herrera Mena. Aparisi arrancó con solidez, adjudicándose el primer set por 6-2, y mantuvo el dominio en el segundo, donde terminó cerrando el partido con gran determinación.

En categoría masculina, el espectáculo fue mayúsculo. El granadino afincado en Almuñécar, Alejandro Martín Ventura, alcanzaba su segunda final consecutiva tras superar un exigente duelo frente a Adam Martín Espinar. En la gran final le esperaba Alberto García García, verdugo en semifinales del sexitano Jordi Domenech Castillo. García desplegó un juego sólido y constante que le permitió imponerse con un trabajado 6-3 y 6-2, logrando así el título y confirmando su excelente estado de forma.

El acto de entrega de premios estuvo presidido por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, el concejal de Agricultura, Carlos Ferrón, la presidenta del Club de Tenis Costa Tropical, Carmen Castillo Guarnido, y la coordinadora del torneo, María Dolores Ruiz Martín, quienes felicitaron a los ganadores y finalistas por el gran juego desplegado en la pista.

La coordinadora del torneo, María Dolores Ruiz Martín, destacó el éxito de esta edición. «Quiero agradecer al Área de Deportes, a los patrocinadores, a los participantes y al público que nos ha acompañado durante toda la semana. Ha sido una edición increíble desde las fases previas, sin duda la de mayor nivel y la más internacional de todas». Un torneo que contó con jugadores de «Inglaterra, Marruecos, Austria, México, Hamburgo y Estonia, que han disputado las fases previas, lo que le da un valor añadido a esta cita», según aseguró Ruiz Martín. Asimismo, la coordinadora del torneo anunció una novedad muy especial en el acto de entrega de premios, comunicando que «los ganadores del torneo aparecerán en el cartel oficial del próximo año, siendo los grandes protagonistas de la edición 2026».

Por su parte, el concejal de Deportes, Luis Aragón, se mostró satisfecho con el desarrollo del campeonato. «Esta semana he disfrutado viendo el gran nivel de los jugadores que nos han acompañado y espero que vosotros también hayáis disfrutado en la pista. Sin duda os espera un futuro prometedor», aseguró Aragón.

Además, para acoger esta cita, desde el Ayuntamiento sexitano se acometió una serie de mejoras como cambiar el vallado y los asientos de la pista central, así como renovar los vestuarios. «Hemos hecho todo lo posible para que las pistas estuvieran en perfecto estado y ojalá el próximo año podamos disfrutar, como mínimo, tanto como en esta edición», explicó el concejal de Deportes.

El XXI Open de la Amistad – XVI Memorial Diego Fernández, celebrado del 18 al 23 de agosto, se despide tras una semana de tenis de primer nivel, consolidando a Almuñécar como un referente deportivo en Andalucía y una sede imprescindible dentro del calendario del Circuito Nacional IBP.

Temas

Almuñécar