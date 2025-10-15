Los agricultores proponen en Madrid un modelo de financiación para el segundo tramo de Rules

Los agricultores de la Costa han vuelto a alzar la voz en Madrid. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, se reunió este miércoles ... en la capital con responsables de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) con el objetivo de desbloquear el segundo tramo de las canalizaciones de Rules, el tramo que permitiría llevar agua de calidad a los cultivos de Almuñécar y del valle del Río Verde.

El presidente de la comunidad, Maximino Prados, explicó a IDEAL que durante el encuentro se trasladó a los responsables de ACUAES la imposibilidad de ejecutar el desglosado 3 tal y como estaba previsto, ya que «para poder realizarlo hay que reformar previamente los desglosados 1 y 2, lo que eleva considerablemente los costes del proyecto y complica su viabilidad económica».

Ante esta situación, los regantes han propuesto trasladar la gestión de la obra al Ministerio de Agricultura, planteando un modelo de financiación compartida «50%-50%», en el que el Gobierno y los agricultores asumirían a partes iguales los costes. «Sabemos que en Agricultura se están ejecutando obras bajo este formato, y creemos que sería una vía realista para que esta infraestructura tan necesaria deje de estar paralizada», señaló Prados.

Además, los regantes han insistido en la necesidad de crear una «mesa del agua», que reúna a ACUAES, la Junta de Andalucía y la propia Comunidad de Regantes, con el fin de coordinar esfuerzos y definir un marco común de financiación y ejecución. «La Junta debe implicarse, porque esta obra es de interés estratégico no solo para la provincia, sino para toda Andalucía», subrayó el presidente del colectivo.

Por su parte, los agricultores se preparan para intensificar los contactos con la Junta de Andalucía, con la intención de lograr que la administración autonómica «asuma un papel activo» en el impulso de las canalizaciones. «Queremos saber si la Junta se va a mojar de verdad, porque no podemos seguir siendo la zona olvidada de Granada», concluyó el representante de los regantes.

El segundo tramo de las canalizaciones de Rules, correspondiente al desglosado 3, está valorado en unos 80 millones de euros y su ejecución es esencial para llevar el agua embalsada hasta las zonas agrícolas del litoral. En estos momentos, muchos cultivos dependen de pozos con aguas con altos niveles de salinidad, lo que está provocando el deterioro del suelo agrícola y que muchas explotaciones están en riesgo de desaparecer si no llega el agua pronto.

Aunque el inicio de las obras estaba inicialmente previsto para finales de 2025, el acuerdo de financiación con ACUAES sigue sin firmarse, a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica confirme la disponibilidad de fondos.