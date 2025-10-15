Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de los agricultores en Madrid con ACUAES. IDEAL

Los agricultores proponen en Madrid un modelo de financiación para el segundo tramo de Rules

Los regantes plantean un reparto de costes «50%-50%» y solicitarán a la Junta de Andalucía que respalde el proyecto

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:42

Comenta

Los agricultores de la Costa han vuelto a alzar la voz en Madrid. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, se reunió este miércoles ... en la capital con responsables de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) con el objetivo de desbloquear el segundo tramo de las canalizaciones de Rules, el tramo que permitiría llevar agua de calidad a los cultivos de Almuñécar y del valle del Río Verde.

