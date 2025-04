Agresión brutal a un portero en el Corpus: «Aparté a uno y todos se me echaron encima» Los acusados de homicidio en grado de tentativa, algunos del mismo clan familiar, niegan los hechos en la primera sesión del juicio

Jueves, 24 de abril 2025

El portero se desplomó a la salida de la caseta de la discoteca Babilonia del Corpus en la feria de 2019. Sus compañeros pensaban que solo le habían pegado una paliza, pero dejó un charco de sangre y gracias a dos enfermeros que intervinieron consiguieron salvar su vida. La Audiencia Provincial de Granada ha celebrado hoy la primera sesión del juicio por la brutal agresión del Corpus de 2019 contra los cuatro acusados de cometer un delito de homicidio en grado de tentativa, además de dos mujeres que presuntamente serían cómplices.

Los acusados, algunos miembros del mismo clan familiar, han negado los hechos, aunque han admitido que hubo una trifulca entre ellos. Sin embargo, la víctima ha manifestado que sobre las 5.00 horas de la madrugada intervino en una pelea en el palco, separó a uno de los participantes en la trifulca, al que describe como un hombre bajo, y el resto de los implicados comenzaron a agredirle. «Cogí a uno en el aire, el más pequeño, lo eché para atrás y los demás se me echaron encima», ha arrancado a hablar ante la sala. «Saqué la porra y me defendí lo que pude», ha añadido. La víctima ha insistido en que no vio a quien le apuñaló, por lo que la fiscalía le ha preguntado si le han coaccionado antes de entrar en el juicio. El hombre, que tiene una incapacidad permanente, estuvo tres días en la UCI, requirió una intervención quirúrgica y más de 160 días de tratamiento médico por las lesiones que sufrió. Aún así ha perdido casi la totalidad de la movilidad en una mano.

«Me acerqué a ver cómo estaba mi compañero porque pensaba que solo le habían dado una paliza y se desplomó. Estaba sangrando y si no fuera por dos enfermeros que le hicieron un torniquete habría muerto. Tuvieron que reanimarlo» Compañero de la víctima Declara como testigo

Por su parte, uno de sus compañeros de seguridad aquella noche ha declarado en calidad de testigo protegido. Aunque no ha podido reconocer a los acusados como los agresores de sus compañeros, ha relatado que tuvieron que apaciguarle los ánimos al 'jefe' de los implicados, un hombre de baja estatura. «Me acerqué a ver cómo estaba mi compañero porque pensaba que solo le habían dado una paliza y se desplomó. Estaba sangrando y si no fuera por dos enfermeros que le hicieron un torniquete habría muerto. Tuvieron que reanimarlo», ha remachado.

Por su parte, una de las acusadas se ha acogido a su derecho a no declarar. En la primera sesión del juicio, ha testificado un agente de Policía que se encontraba en el recinto ferial y, junto su unidad, practicó la primera asistencia. «La víctima estaba tendida en el suelo cuando llegamos, inconsciente. Los testigos nos contaron lo que había pasado, había mediado en una pelea y le agredieron. Se desplomó en el exterior de la discoteca», ha afirmado. El agente ha señalado que evacuaron la caseta y en el exterior encontraron un arma blanca. De la investigacion se hizo cargo la brigada de homicidios.