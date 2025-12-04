AECOST inaugura nueva sede en Motril como motor de crecimiento empresarial de la Costa

La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) ha inaugurado su nueva sede en la calle Tejedores número 6 de Motril, un espacio que ... se trata de un impulso a la cohesión de todo el tejido productivo de la comarca. El acto ha contado con la presencia del presidente de AECOST, Javier Rubiño; la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro; y el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva.

Durante su intervención, Javier Rubiño recordó que «han pasado más de 20 años desde que unos pocos valientes apostaron su tiempo y sus recursos para que la asociación exista tal como la conocemos hoy». Según explicó, la nueva sede representa crecimiento, pero sobre todo «cercanía con el comercio tradicional, con los agricultores, con los emprendedores que madrugan y sostienen la economía local día a día».

El presidente quiso poner el foco en una reivindicación que consideró esencial: la defensa del autónomo y del pequeño empresario. «Son los trabajadores más desamparados del sistema, invisibles para la legislación laboral y olvidados por las instituciones», afirmó.

Rubiño denunció que estos profesionales afrontan jornadas interminables, sin descansos ni beneficios sociales, pese a ser quienes sostienen la mayor parte del empleo y contribuyen decisivamente a los servicios públicos. «Defendemos a ese 10 % de ciudadanos que asume el 100 % del riesgo», enfatizó.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, consideró este nuevo espacio como «un símbolo de crecimiento, compromiso y apuesta por el futuro económico de Motril y de la Costa Tropical». Agradeció el esfuerzo de la asociación y subrayó la importancia de un tejido empresarial fuerte.

García Chamorro destacó los datos recientes de empleo en la ciudad: «Motril está creando empleo por encima de la media nacional, regional y provincial. Solo en el último mes, 200 personas se han incorporado al mercado laboral, y eso es gracias a vosotros, los empresarios».

Además, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con la eliminación de trabas administrativas y la facilitación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico: «Las administraciones debemos acompañar, no entorpecer. Vosotros sois quienes creáis riqueza y empleo».

Una comarca con potencial

Gerardo Cuerva destacó que la nueva sede refleja «la evolución y fortaleza» de AECOST y celebró el trabajo que la asociación realiza como parte de la Confederación Granadina de Empresarios.

Cuerva aprovechó su intervención para recordar la larga lista de infraestructuras pendientes en la Costa Tropical, desde el tren Granada-Motril, las canalizaciones de Rules, el nuevo centro de transporte de mercancías, el desarrollo del puerto de Motril o la mejora del suministro energético. «Son proyectos que se repiten año tras año y que condicionan la competitividad de esta comarca con tanto potencial», lamentó.

El presidente de AECOST cerró el acto de inauguración agradeciendo el apoyo recibido: «Esta sede es para todos ustedes, para que se sientan acompañados y respaldados. Gracias por seguir levantando la Costa Tropical cada mañana».