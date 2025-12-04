Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración de la nueva sede de la asociación en Motril. MJAT

AECOST inaugura nueva sede en Motril como motor de crecimiento empresarial de la Costa

La asociación refuerza su compromiso con los autónomos y pymes en un acto que reunió a líderes del sector de la comarca

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:26

Comenta

La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) ha inaugurado su nueva sede en la calle Tejedores número 6 de Motril, un espacio que ... se trata de un impulso a la cohesión de todo el tejido productivo de la comarca. El acto ha contado con la presencia del presidente de AECOST, Javier Rubiño; la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro; y el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  3. 3 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  4. 4

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  5. 5 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal AECOST inaugura nueva sede en Motril como motor de crecimiento empresarial de la Costa

AECOST inaugura nueva sede en Motril como motor de crecimiento empresarial de la Costa