Playa de Torrenueva, en Motril. 061

Un adolescente sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva

El joven está ingresado en el hospital de Motril con pronóstico grave

Ideal

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:39

Un joven de 15 años ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva, en Motril, este viernes sobre las 21.10 horas, según ha informado el Centro de Emergencias 061 de Granada en redes sociales. Unos sanitarios que estaban en el lugar le han practicado las técnicas de Reanimacion Cardiopulmonar y lo han trasladado al Hospital Santa Ana, donde se encuentra ingresado en la UCI con pronóstico grave.

El menor ha sufrido una parada cardiorrespiratoria cerca de la Urbanización Acapulco y hasta el lugar han ido el 061, la Policía Nacional y la Policía Local de Motril, que ha colaborado con el equipo de emergencias. «El chico ha sido reanimado por el Servicio de Socorrismo deplayas y unos bañistas sanitarios, aplicandole el desfibrilador del puesto de socorro y dándole una descarga», explica el 061, que añade: «Gracias a esas maniobras, se ha conseguido mantener hasta la llegada de la UVI móvil».

Gracias a la colaboración de los socorristas y los sanitarios que allí estaban, el chico se ha estabilizado en la misma playa y posteriormente se ha evacuado al Hospital Santa Ana de Motril. Por el momento, el adolescente permanece ingresado en la UCI con pronóstico grave, según indican los servicios de emergencias.

