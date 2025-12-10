El acueducto romano de Almuñécar, imagen de España en Latinoamérica

La provincia de Granada tiene infinidad de monumentos e infraestructuras que son un reflejo de su historia. Iglesias, castillos, catedrales, monasterios… Porque sí, Granada es ... más que la Alhambra. Y una muestra de ello es la manera en la que ha decidido promocionarse nuestro país en Latinoamérica recientemente, con una infraestructura de época romana que se encuentra en el municipio costero de Almuñécar.

En concreto se trata del acueducto romano de Almuñécar, una infraestructura que data del siglo I y que todavía sigue en pie a día de hoy y puede ser visitado. Y es que precisamente ese acueducto ha sido el protagonista de la publicación en redes sociales de la cuenta oficial de turismo de España en América Latina, que sirve para promocionar el turismo a España en esta parte del mundo.

«Historia romana junto al mar». Ese es el encabezado de un mensaje que ofrece hasta tres imágenes del acueducto y que se completa con el siguiente texto: «El acueducto del siglo I de Almuñécar sigue en pie entre huertos y arcos restaurados, una combinación perfecta de cultura, historia y encanto mediterráneo».

Historia romana junto al mar 🏛️🌊



La publicación ha tenido lugar en la red social X, donde la cuenta de turismo de España en América Latina cuenta con más de 300.000 seguidores. Y en el caso concreto del mensaje y las imágenes sobre el acueducto romano de Almuñécar, ha sido una publicación que ya han visto más de 2.000 personas y que cuenta con decenas de 'Me gusta'.

Sobre el acueducto, desde el Ayuntamiento de Almuñécar informan de que se trata de «uno de los más extensos de la Hispania romana», con una longitud de casi 11 kilómetros. Un monumento que recorre gran parte del municipio y que está en un buen estado de conservación. De hecho, está siendo utilizado como escenario para algunos de los eventos culturales más emblemáticos del municipio como el Festival de Teatro Grecolatino Sexi Firmum lulium.