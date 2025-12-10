Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los tramos del acueducto romano de Almuñécar. Turismo de España

El acueducto romano de Almuñécar, imagen de España en Latinoamérica

La cuenta oficial de turismo de España en América Latina en la red social X, con más de 300.000 seguidores, ha compartido una publicación sobre la infraestructura

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 11:54

Comenta

La provincia de Granada tiene infinidad de monumentos e infraestructuras que son un reflejo de su historia. Iglesias, castillos, catedrales, monasterios… Porque sí, Granada es ... más que la Alhambra. Y una muestra de ello es la manera en la que ha decidido promocionarse nuestro país en Latinoamérica recientemente, con una infraestructura de época romana que se encuentra en el municipio costero de Almuñécar.

Te puede interesar

