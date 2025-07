Accidente por un salto imprudente desde el espigón de Playa Granada

MJ Arrebola Granada Martes, 8 de julio 2025, 16:16 Comenta Compartir

Lo que comenzó como una mañana tranquila en Playa Granada se convirtió en el escenario de un simulacro de emergencia que reflejó una situación que podría ocurrir en cualquier momento del verano. Dos jóvenes se lanzaron desde el nuevo espigón, una infraestructura que sigue en obras construida para proteger el litoral motrileño. Uno quedó inconsciente tras el impacto con el agua; el otro, al intentar ayudarlo, sufrió una fractura de brazo. En cuestión de minutos, socorristas, una moto acuática y personal de apoyo respondieron al incidente con eficacia, como si fuera un caso real.

Este fue el guión del simulacro organizado por el Servicio de Socorrismo de Motril junto con la empresa Cooperación 2005, que gestiona la vigilancia y salvamento en las playas de la ciudad. El objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre los graves riesgos de utilizar el espigón como zona de baño o, peor aún, como trampolín para saltar al mar.

El ansiado espigón, una estructura de grandes bloques de roca que comenzó a construirse en octubre y sigue en proceso en pleno verano de 2025, tiene la función de frenar la pérdida de arena provocada por las corrientes marinas, algo que afectaba gravemente a la playa. Gracias a él, se ha conseguido ampliar la zona de arena y mejorar la calidad del baño.

Sin embargo, como suele ocurrir con todo lo nuevo, ha despertado la curiosidad de muchos. Algunos bañistas, especialmente jóvenes, lo han convertido en un lugar desde el que lanzarse al mar, ignorando que se trata de una zona en obras, sin protección, con piedras sueltas, y sin conocer su profundidad.

«No es un trampolín. Es una obra marítima con fines de protección costera, no de ocio», explicó Francisco Alfonso Valverde, coordinador de playas. «Al lanzarse desde ahí, no solo se arriesgan a un golpe o una lesión, sino que también ponen en riesgo al socorrista que debe intervenir».

Durante el simulacro, participaron todos los recursos del servicio de salvamento: torre de vigilancia, socorristas en tierra y agua, moto de rescate, camillas, inmovilizaciones y coordinación con los servicios sanitarios. El tiempo de respuesta fue inferior a cinco minutos, tal como marcan los estándares de seguridad.

«Queremos que la ciudadanía vea cómo actuamos ante una emergencia, pero también que comprendan que muchas de estas situaciones pueden evitarse simplemente actuando con cabeza», explicó José Peña, concejal de Playas.

Peña recordó que saltos desde espigones, muelles o escolleras han provocado lesiones muy graves en otras zonas costeras del país, algunas incluso con resultado de parálisis o fallecimiento.

El Ayuntamiento de Motril insiste en que el espigón no es transitable, ni mucho menos accesible al público. Se encuentra en una fase avanzada de construcción, y cada día se reciben camiones con más rocas.

«Hay que recordar a todo el mundo que el espigón es una zona de obra. No está hecha para que se suban ni niños ni adultos. Ya hemos tenido que intervenir en varias ocasiones. Afortunadamente, no ha habido consecuencias graves, pero no podemos confiar en la suerte», destacó Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril.

Chamorro recalcó que la mejora de Playa Granada ha sido una inversión importante y que «las obras continúan durante todo el verano». Mientras tanto, pidió a vecinos y visitantes que respeten las señalizaciones, no accedan a zonas restringidas y disfruten de la playa con responsabilidad.

La ciudad quiere que sus playas sean noticia por su belleza, su limpieza y su calidad. No por tragedias evitables. «Cuando decimos que tenemos playas seguras, lo demostramos con hechos. El espigón no es un sitio para jugar ni para tirarse. Es un riesgo enorme, y todos tenemos que poner de nuestra parte para evitar accidentes», concluyó Mari Ángeles Escámez, concejal de Promoción Turística.