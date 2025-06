Absuelven al funcionario acusado de falsificar lindes en Almuñécar

La Audiencia Provincial de Granada absuelve a los dos acusados, entre ellos un funcionario, de presuntamente alterar lindes en Almuñécar. La fiscalía provincial ya retiró ... los cargos, mientras que la acusación particular mantuvo su petición de cuatro años de cárcel para el funcionario, ya jubilado. Los hechos se remontan al año 2007, cuando una familia modifcó las lindes de una finca ubicada en el Barranco de la Golondrina en el municipio sexitano. El fraude de los que se les acusaba se habría producido con la intervención del funcionario del Ayuntamiento de Almuñécar.

Sin embargo, de acuerdo a la Sección Primera de la Audiencia Provincial los hechos «no son hechos declarados probados delito, por lo que no es necesario contemplar participación, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ni pena a imponer». El tribunal señala que el funcionario no tenía «ningún interés para hacer una alteración en el mismo, o para falsificar el documento comparecencia declarado probado al que se adjuntan los dos planos». El procedimiento se inicia exclusivamente por solicitud de terceros, quienes queriendo vender un terreno ubicado en el polígono 36, y por no resultar identificable, solicitaron ayuda.

El funcionario acusado, en forma debida, ante la reclamación, y sabedor de las discrepancias existentes entre la realidad física y la catastral en el polígono 36, de «guirigai» decide iniciar el expediente. Para el tribunal es revelador el testimonio de quien fuera el Gerente Territorial del Catastro, ya jubilado, quien a pesar de no conocer el concreto expediente y no haber intervenido en él, declaró en acto de juicio que el expediente estaría completo si finalmente hubiera sido notificado, y efectivamente lo fue, como se deduce de la documental unida al mismo, y del contenido del propio escrito de la querella. El testimonio del gerente del catastro, que ha manifestado en las pruebas testificales que no hay un procedimiento tasado para establecer las lindes, ha sido decisivo para la retirada de los cargos. Aún así la sala reconoce que se procedió irregularmente: «Es cierto que no todos los firmantes se personaron en el ayuntamiento, contrariamente a lo que parece trasladarse por el documento, pero tal proceder, aunque pudiera considerarse irregular, es normal», concluye la Audiencia.

El vecino que se vio beneficiado por la presunta alteración de las lindes de la que resultó una nueva finca registral , aseguró que fueron sus padres quienes se encargaron de los trámites. Además, señaló que esos terrenos pertenecían a su familia. Los padres, de avanzada edad, no pudieron ser juzgados por motivos de salud.