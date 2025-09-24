Abierto el plazo de inscripción para caballistas en la Romería del Sur 2025 El Ayuntamiento de Salobreña informa que ya está abierto el plazo de inscripción para los caballistas y las carrozas que deseen participar en la Romería del Sur 2025 que se celebrará el domingo 5 de octubre en la Playa de Salobreña

Los caballistas deberán inscribirse y presentar la documentación obligatoria en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en horario de 9:00 a 14:00 horas, o a través del correo electrónico oac@ayto-salobrena.org. Será necesario aportar la solicitud de inscripción, el seguro del animal, la documentación completa del caballo y el DNI del propietario. En el caso de que el participante sea menor de edad, también se requerirá el DNI del padre o tutor.

Durante la Romería, los jinetes deberán acceder al recinto únicamente por los puntos habilitados, siempre acompañados por la Policía Local en los tramos autorizados. Tendrán que hacer uso exclusivo de las instalaciones asignadas para caballos y en ningún caso podrán acceder con los animales a la zona de carrozas, escenario, barras o áreas de gran concentración de público.

En lo referente a las carrozas, la inscripción será igualmente obligatoria y podrá realizarse en la OAC hasta el 30 de septiembre, en horario de mañana. Se contemplan tres modalidades: las carrozas en concurso, que participarán en el desfile oficial y en el certamen y deberán estar en la Plaza Juan carlos I antes de las 11:00 horas; las carrozas fuera de concurso, que permanecerán durante toda la jornada en el recinto habilitado en la playa; y las denominadas despensas, vehículos destinados únicamente al transporte de enseres y comidas.

Las normas establecen que las carrozas deberán respetar los horarios de acceso y recorrido, mantener la ubicación asignada durante toda la jornada, evitar ruidos excesivos y conductas inadecuadas, y utilizar los puntos de luz exclusivamente para equipos de música, quedando prohibida la conexión de electrodomésticos.

El Ayuntamiento recuerda que todos los participantes, tanto caballistas como responsables de carrozas, deberán contar con la documentación legal y sanitaria en vigor. Asimismo, advierte de que no se hará responsable de los daños que puedan ocasionarse por actitudes negligentes o imprudentes.

La inscripción y la participación en la Romería del Sur 2025 implican la aceptación íntegra de las normas establecidas por la organización, que se reserva el derecho de introducir modificaciones si fuera necesario.

