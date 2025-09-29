Más de 87.000 euros para la mejora de las instalaciones y equipos de protección del Parque de Bomberos de Motril La actuación se enmarca dentro del plan de inversiones que desarrolla el Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la provincia de Granada

El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha señalado que «entendemos que invertir en estos profesionales es invertir en la seguridad y tranquilidad de todos los granadinos y granadinas»

Ideal Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, junto a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Miguel Peña, ha visitado el Parque de Bomberos del municipio para presentar la nueva dotación de material que refuerza las instalaciones y mejora la seguridad de los profesionales que integran este servicio esencial. La actuación se enmarca dentro del plan de inversiones que desarrolla el Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la provincia de Granada. La inversión total asciende a 87.229,63 euros, destinados tanto a la mejora de las instalaciones del propio parque como a la adquisición de equipos de protección individual de última generación.

Martos ha subrayado que «con esta inversión damos un paso más en nuestro compromiso con la seguridad de los vecinos de Motril y con la dignidad del trabajo de los bomberos. Sabemos que cada minuto y cada detalle cuenta en una emergencia, y por eso debemos dotar a los profesionales de las mejores herramientas y las condiciones adecuadas para que puedan desempeñar su labor en las mejores circunstancias».

Además, el diputado ha añadido que «la Diputación, a través del Consorcio, seguirá planificando y ejecutando actuaciones que refuercen los recursos de todos los parques de la provincia, porque entendemos que invertir en los bomberos es invertir en la seguridad y tranquilidad de todos los granadinos y granadinas».

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que «queremos que Motril sea una ciudad cada vez más segura, dotando a nuestros bomberos del mejor material y reforzando la plantilla. Precisamente, vamos a incorporar ahora a tres nuevos efectivos de bomberos».

«No hay que olvidar que este parque también da cobertura a parte de la comarca, por lo que estas inversiones se hacen aún más importantes. Nuestro agradecimiento a la Diputación de Granada, por seguir apostando por la seguridad y por nuestros bomberos, garantizando así la mejor respuesta ante cualquier situación de riesgo y emergencia», ha señalado García Chamorro.

Sobre las inversiones

Se ha llevado a cabo la renovación integral de la cocina del Parque de Bomberos, con un importe de 48.729,63 euros, que ha permitido la instalación de nuevos equipamientos adaptados al uso diario de los efectivos. Esta actuación incluye la sustitución y modernización de la cocina a gas, fry top, horno, encimeras, frigoríficos y una lavadora de gran capacidad, elementos fundamentales para garantizar el bienestar y la operatividad de los profesionales en sus jornadas de servicio.

Por otro lado, con una inversión de 38.500 euros, se ha dotado al parque de los nuevos trajes técnicos de rescate y forestales «AK RESCUE», un equipo de protección individual de categoría III que cumple con el Reglamento (UE) 2016/425. Este conjunto ignífugo, formado por chaqueta y pantalón, está diseñado para su uso en acciones técnicas, maniobras de rescate, accidentes de tráfico y en la lucha contra incendios forestales. Se trata de un uniforme valorado muy positivamente por los propios bomberos, que han destacado la mejora en ergonomía, confort, transpirabilidad, visibilidad y ajuste, aspectos clave para su seguridad y eficacia en intervenciones de diversa naturaleza.