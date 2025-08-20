Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Más de 100 personas se acercaron al Punto Violeta del Ferial de Motril

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:12

El Ayuntamiento de Motril, a través del área municipal de Igualdad capitaneada por la teniente de alcalde Inmaculada Torres, ha realizado un balance positivo sobre el funcionamiento del Punto Violeta instalado durante las fiestas locales de agosto, un espacio de información y apoyo que refuerza el compromiso municipal para la prevención y erradicación de la violencia machista.

Este espacio, habilitado en la entrada de la Caseta Municipal del Recinto Ferial Cortijo del Conde durante los días de mayor afluencia de público durante las Fiestas Patronales 2025, ha recibido la visita de 129 personas, de las cuales 92 de ellas fueron mujeres y 37 hombres. La finalidad principal de estos puntos es prevenir y actuar ante posibles situaciones de acoso sexual, agresiones, sumisión química y cualquier forma de violencia machista, además de sensibilizar a la ciudadanía y fomentar un ambiente festivo seguro y respetuoso.

Durante las jornadas en las que estuvo operativo, el Punto Violeta del Recinto Ferial de Motril ofreció:

• Información sobre qué hacer y cómo actuar en caso de acoso o agresión.

• Asesoramiento sobre recursos y servicios municipales y autonómicos de atención a víctimas.

• Acompañamiento en casos de necesidad, derivando a los servicios de emergencia o fuerzas de seguridad.

• Material divulgativo y campañas de sensibilización contra la violencia de género.

La teniente de alcalde encargada del área de Igualdad, Inmaculada Torres, ha destacado como «la instalación de este Punto Violeta demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Motril con la seguridad de las mujeres y con unas fiestas libres de violencia machista. Es fundamental que la ciudadanía conozca que no está sola y que existen recursos de ayuda inmediatos, resaltando la magnífica coordinación con Protección Civil y la Policía Local, también allí presentes para ayudar en caso de que fuese necesario».

El Punto Violeta se consolida como una herramienta clave en la estrategia municipal de prevención y erradicación de la violencia machista, fomentando la corresponsabilidad social y el respeto en los espacios de ocio.

