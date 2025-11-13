Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miembros del equipo Consentino, junto a la concejal de Comercio. IDEAL

Cosentino abre en Granada su segundo 'Studio', el primero de Andalucía, inspiración para arquitectos e interioristas

La compañía inaugura en la capital un nuevo espacio en el que habrá sala de reuniones, muestrarios o herramientas digitales para facilitar el diseño

Rebeca Alcántara

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:34

Comenta

Un 'museo interactivo' para arquitectos y decoradores. Podría ser una definición para el nuevo espacio innovador que Consentino ha abierto en Granada, que se convierte ... así en la segunda ciudad de España para su nuevo modelo de negocio, el 'Consentino Studio'. Se trata de un espacio de atención y de trabajo, en el que tanto la red comercial de la marca como diferentes clientes y profesionales, como arquitectos o interioristas, podrán conocer más sobre los productos de la marca, compartir experiencias y participar en eventos que se organizarán en las instalaciones, ubicadas en la zona de Neptuno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

