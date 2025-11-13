Cosentino abre en Granada su segundo 'Studio', el primero de Andalucía, inspiración para arquitectos e interioristas

Un 'museo interactivo' para arquitectos y decoradores. Podría ser una definición para el nuevo espacio innovador que Consentino ha abierto en Granada, que se convierte ... así en la segunda ciudad de España para su nuevo modelo de negocio, el 'Consentino Studio'. Se trata de un espacio de atención y de trabajo, en el que tanto la red comercial de la marca como diferentes clientes y profesionales, como arquitectos o interioristas, podrán conocer más sobre los productos de la marca, compartir experiencias y participar en eventos que se organizarán en las instalaciones, ubicadas en la zona de Neptuno.

Esta nueva tipología de espacios, que llegarán en 2026 a Lima o Brasilia, combinan las funciones de showroom de producto y lugar abierto de atención y trabajo. El espacio de Granada cuenta con una superficie total de 140 metros cuadrados dónde se muestra toda la variedad de soluciones decorativas y constructivas posibles gracias a marcas de la compañía como Silestone, Dekton o Sensa. Las instalaciones, que contarán con un equipo de diez personas, disponen de un pequeño atelier, cocina funcional, sala de reuniones, soluciones para fachada, muestrarios, ambientes o opciones de baño, así como distintas herramientas digitales para facilitar el diseño de proyectos y la colaboración. Asimismo, presenta también productos de otras firmas del sector como Novy, Ramón Soler y Naturtex.

El nuevo espacio de Consentino en Granada ha sido inaugurado hoy. IDEAL

Desde Consentino apuntan que Granada ha sido históricamente muy importante para la compañaía y por eso han tenido una presencia comercial casi desde sus orígenes y haservido de base para la actividad en otras provincias como Jaén o Córdoba. Por eso entendían que era el momento de apostar por abrir un espacio en el centro para atender a clientes y profesionales. Con el Studio de Granada pretenden ganar en cercanía y proximidad, poniendo a disposición de estos profesionales ytambién del usuario final, un espacio de inspiración.

Para la inauguración, todo el día de hoy la marca ha organizado una jornada de puertas abiertas a la que está previsto que acudan cerca de un centenar de profesionales, así como representantes de instituciones locales.

El nuevo espacio servirá también para lograr una mayor proyección de la marca, ubicado en una arteria principal con gran tránsito. Consentino sigue así con su apuesta de no quedarse sólo en los almacenes, sino salir a otros emplazamientos en los que se acerca más al público.

Por parte de Cosentino han estado presentes, además de Eduardo Martínez-Cosentino Ramos, Juan Ignacio Ávalos, Regional Director de Cosentino; Antonio José Gutiérrez Mellado, Gerente de Almería y Granada; Fernando Molina, responsable del canal Retail; y los encargados del Studio, Juan Manuel Ferrón y Malena Rodríguez-Comendador, así como el resto del equipo comercial de Cosentino en Granada.