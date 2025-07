Cortes de luz de hasta cinco horas en Norte desde hace tres semanas

Sandra Martínez Miércoles, 2 de julio 2025, 12:36 Comenta Compartir

Rafael, vecino de Cartuja, estuvo tres horas en la calle esperando a que volviese la luz para poder subir hasta la quinta planta de su ... piso, situado en la calle Bermúdez de Pedraza. Salió de casa a las 20.00 y no pudo regresar hasta que volvió el suministro eléctrico. Tiene movilidad reducida, así que no le quedó otra opción que aguantar la ola de calor en su portal. Marisa, otra de las ciudadanas del bloque, ya no sabe qué hacer ni dónde guardar su insulina cuando la nevera deja de funcionar. «Esta situación nos afecta a la salud y nos impide hacer vida normal», asegura Tere, otra de las afectadas.

Distintos puntos del distrito sufren cortes de luz a diario desde hace ya tres semanas. Los vecinos han denunciado esta situación la mañana de este miércoles frente al centro cívico del distrito y han explicado los numerosos inconvenientes que padecen. Están sin luz desde la tarde hasta media noche y a veces estas interrupciones se prolongan hasta la madrugada. «Ya no sabemos qué hacer ni a quién recurrir. Este problema existe desde hace más de 15 años», lamentan. La mayoría de los afectados residen en la calle Bermúdez de Pedraza, en Cartuja, y en San Juan de Letrán, en la Paz. «Nos sentimos vecinos de segunda, nosotros somos también granadinos», han declarado, al tiempo que han reclamado medidas a Endesa, para «vivir con dignidad en distrito Norte».

