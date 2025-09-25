Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Joaquín Aguirre, en el centro, durante el acto de toma de posesión, celebrado ayer. Ideal

El coronel Joaquín Aguirre asume la jefatura de la Base Aérea de Armilla

Sustituye en el cargo a Miguel Durán, que pasa a la División de Logística del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio

Encarna Xímenez de Cisneros

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:11

La Base Aérea de Armilla y Ala 78 tiene ya nuevo jefe, que es también director de la Escuela Militar de Helicópteros y comandante militar ... aéreo del Aeropuerto de Granada. El nombramiento ha recaído en el coronel Joaquín Aguirre que ayer tomaba posesión en un acto presidido por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el teniente general Javier Hernández Antuña, que ocupó ese mismo puesto hace ya algunos años.

