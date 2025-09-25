El coronel Joaquín Aguirre asume la jefatura de la Base Aérea de Armilla

La Base Aérea de Armilla y Ala 78 tiene ya nuevo jefe, que es también director de la Escuela Militar de Helicópteros y comandante militar ... aéreo del Aeropuerto de Granada. El nombramiento ha recaído en el coronel Joaquín Aguirre que ayer tomaba posesión en un acto presidido por el General Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el teniente general Javier Hernández Antuña, que ocupó ese mismo puesto hace ya algunos años.

El coronel Joaquín Aguirre es ingeniero industrial y doctor y tiene tras de sí una dilatada carrera profesional en la que destaca su paso por la jefatura de Estudios de la Academia General del Aire y sus numerosas misiones en el extranjero, principalmente en Afganistán, además de haber ejercido labores en la Oficina de Comunicación. Además, como destacó en la toma de posesión, fue alumno de la Escuela de Helicópteros por lo que conoce la institución a la que ahora se ha incorporado como máximo responsable.

En su toma de posesión afirmó asumir este reto y responsabilidad «con ganas y con humildad», y dando las gracias, tanto a sus predecesores como al equipo que va a dirigir al que pidió cumplir la misión y ser felices en su trabajo.

Rodeado de antiguos jefes de unidad y compañeros de promoción, recordó a sus padres, que no pudieron estar, y agradeció a su familia el apoyo constante. Lo hizo rodeado de su mujer, María, y de sus hijas Ana y Rita.

También estuvieron presentes las autoridades militares y civiles, entre ellas, los responsables de los cinco municipios en los que se asientan los terrenos de la Base: Armilla, Churriana, Las Gabias, Alhendín y Ogíjares.

El teniente general Hernández Antuña dio las gracias al hasta ayer coronel jefe, Miguel Durán por «todo lo que has hecho», con logros muy importantes como la puesta en marcha de los nuevos helicópteros y la creación de otra unidad (Ala 49) de apoyo a salvamento. Además, anunció que ahora seguirán trabajando juntos en el Estado Mayor del Ejército del Aire y el Espacio, donde Durán se incorpora a la División de Logística.

En su despedida, el coronel, afirmó emocionado que se lleva a Granada «en el corazón». Dio las gracias a todo su equipo, a su mujer María Ángeles y a toda la familia, y deseó lo mejor a su sucesor con un rotundo «vas a mandar un centro de referencia».

Joaquín Aguirre recibió la felicitación de los presentes, tras las palabras del teniente general Hernández Antuña, que le recomendó ser «consciente de la que gente que tienes: escúchalos, háblales, sé leal con ellos siempre», añadiendo un afectivo «disfruta mucho».

El acto de relevo, en el que se realizó el homenaje a los Caídos y el desfile de la Fuerza, finalizó con el tradicional brindis «por el primer soldado de España, por el Rey», que realizó el director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, general de división Rafael Sáiz Quevedo.