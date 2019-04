Cuando el corazón manda

Es una tradición que siempre se cumple: la de mostrar el agradecimiento a quien ha dado lo mejor de sí mismo, en este caso, ostentando, durante casi seis años, la presidencia de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. Su nombre completo es Trinitario Betoret Catalá, pero en su entorno es conocido como Tayo, y así le gusta que le llamemos. Y se le veía emocionado rodeado de personas vinculadas al sector; de otras con las que, desde responsabilidades anteriores, ha mantenido contacto; y, sobre todo, de su familia.

La cita era en el hotel Carmen, donde al primero que saludé fue a Javier Hallouch, pendiente de los preparativos, al igual que a Antonio García, secretario general de la Federación -al que Tayo dedicó maravillosas palabras calificándolo de «alma» del colectivo- al que luego se unirían el resto del equipo con el que ha trabajado en este tiempo.

Gregorio García, que ha asumido el cargo, tras la marcha de Tayo, destacó algunos de los importantes hitos que han jalonado esta etapa y que han permitido «los frutos que se han visto». Destacó la presencia de anteriores presidentes como Juan Luis Álvarez y Carlos Navarro Santa-Olalla -y él mismo, que repite- y excusó a Ángel de la Plata y a Julián Martín, que no pudieron acudir.

Tampoco pudo estar, pero mandó un cariñoso mensaje, Teresa de Medinilla, duquesa de San Pedro de Galatino, nombre que lleva el premio que anualmente entrega la Federación y que también se entregaba en el acto a Tayo Betoret como recuerdo de su responsabilidad.

Estuvieron presentes el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz; el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón; el gerente de la de Granada, Joaquín Rubio; el secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios, Luis Aribayos; y acudieron los anteriores responsables de Cetursa y el Puerto de Motril, María José López y Francisco Álvarez de la Chica.

No sólo acudieron representantes del sector hostelero y turístico, no en vano Tayo Betoret ha ostentado otros cargos en el mundo asociativo empresarial. Vi a Jerónimo Salcedo, presidente de AECOST; y saludé a Pepe Katena; a Miguel Campos y Juan Peláez, máximos responsables de las asociaciones de Guías y de Agencias de Viajes, respectivamente; a Raúl Lozano, Javier Rodríguez, Ignacio Durán, Francisco Puente y María Luisa Falcón; José Luis Lizancos, José Amo, Sebastián Ruiz, Belén Garach, José Álvarez, Vicente Luna, José María Escudero, Gregorio López, Carlos Hernández... y muchos más. Y la familia: sus padres Trinitario y Sara, su mujer, Patricia Botet, y sus hermanos, que también le escucharon afirmar que se siente feliz, que «no me atrevo a hacer predicciones de futuro» y que «no es una despedida, siempre estaré a vuestra disposición».