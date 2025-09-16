Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los coordinadores de Ganivet dependerán de los pubs y no podrán actuar en la calle

El equipo de gobierno rechaza las críticas de la oposición y de los sindicatos y mantiene que la figura «cumple la legalidad»

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:50

El domingo pasado, a través de una nota informativa, el equipo de gobierno anunció la próxima puesta en marcha de un servicio destinado a controlar ... la situación de los pubs de la calle Ganivet tanto en materia de ruido como de carga y descarga después de años de protestas vecinales. Según detalló entonces, una veintena de coordinadores se encargarían de atender estos problemas en colaboración con la Policía Local, que además se iba a encargar de formarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  3. 3 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  4. 4 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  5. 5 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  6. 6 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  7. 7

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  8. 8 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los coordinadores de Ganivet dependerán de los pubs y no podrán actuar en la calle

Los coordinadores de Ganivet dependerán de los pubs y no podrán actuar en la calle