Los coordinadores de Ganivet dependerán de los pubs y no podrán actuar en la calle

El domingo pasado, a través de una nota informativa, el equipo de gobierno anunció la próxima puesta en marcha de un servicio destinado a controlar ... la situación de los pubs de la calle Ganivet tanto en materia de ruido como de carga y descarga después de años de protestas vecinales. Según detalló entonces, una veintena de coordinadores se encargarían de atender estos problemas en colaboración con la Policía Local, que además se iba a encargar de formarlos.

El anuncio, sin embargo, provocó la rápida reacción tanto de la oposición como de los sindicatos policiales, que alertaron de la falta de información sobre esta nueva figura y la posibilidad de que sus funciones pudiesen ir más allá de las que permite la ley.

Este martes, los grupos han aprovechado precisamente la celebración de la comisión informativa de Seguridad Ciudadana para exponer sus dudas. El PSOE ha criticado la «falta de consenso» de la medida que ha ejemplificado en la denuncia unánime de todas las secciones sindicales y ha cuestionado que, desde el equipo de gobierno, surgieran voces en los últimos días que aseguraban que los puestos iban a ser ocupados por personal municipal y no por personal contratado por los mismos pubs. Vox también ha lamentado la decisión y han reconocido sus «dudas» sobre la legalidad de la misma a tenor de la nota enviada el domingo.

El debate ha obligado al equipo de gobierno y a la jefatura de la Policía Local a aclarar la iniciativa tras reconocer «errores» en la comunicación. Según han confirmado tanto la edil Ana Agusto como el superintentende Rafael Domingo Sánchez, los coordinadores de Ganivet serán contratados por los propios pubs y no por el Ayuntamiento, tal y como se había rumoreado en las últimas horas. Como han señalado, han sido los propios locales los que se han agrupado para implementar el servicio, que tendrá como único fin el control de todo lo que suceda en los negocios.

Los efectivos podrán vigilar que no se produzcan altercados en el interior y que no se saquen bebidas a la vía pública. Es decir, que tendrán potestad para actuar «de puertas para adentro» de los negocios, pero no en la calle, tal y como determina la ley. Así lo han recalcado ambos responsables, quienes han insistido en que lo que sí se ha articulado es un protocolo para que puedan avisar a la Policía Local en caso de que surjan problemas en el exterior y que estas comunicaciones tengan prioridad.

En cuanto a la carga y descarga, su papel será el de ayudar en las labores de transporte de la mercancía para asegurar que, como reclaman históricamente los vecinos, no se queden en medio de la vía pública buena parte de la mañana interrumpiendo el paso y ocupando espacio.

«Se trata únicamente de eso. En coordinación, los pubs han hecho un consorcio para abastecerse de gente que advertirá a la Policía Local si ocurre algo, pero ellos no podrán hacerlo si sucede en la vía pública. También el servicio pretende aminorar el horario de carga y descarga, para lo que se va a contratar a personal para meter la mercancía»., ha explicado Rafael Domingo Sánchez.

Agudo ha insistido en que las contrataciones las efectuarán los pubs con el fin de controlar la entrada y el papel municipal se limitará a coordinarse con ese personal para acudir en caso de que sea necesario.