Las cooperativas advierten que la campaña de aceituna será peor de lo que se esperaba La Junta publicará este jueves la estimación oficial de producción de la cosecha 2025/26 que marcará la evolución del precio

Las imágenes de la recogida de la aceituna volverán a verse este mes de octubre en los pueblos olivareros.

Los ojos de los miles de propietarios de las 210.000 hectáreas de olivar de la provincia, la atención de los 44 pueblos olivareros que tienen en el aceite el motor de su economía y todo el interés de las 120 almazaras que producen el oro líquido granadino estarán puestas hoy en Mengíbar. En este pueblo jiennense, a mediodía de este jueves 2 de octubre, está previsto que el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, de a conocer el aforo oficial de la nueva campaña de aceituna 2025/2026, esto es la previsión de las toneladas que se producirán en la cosecha que comenzará en este mes de octubre. Una cifra determinante en tanto que marcará la evolución de los precios y hacia dónde oscilarán en los próximos meses.

Si se mantiene la producción esperada la cotización se mantendrá o bajará y si se desploma la previsión el efecto inmediato es un movimiento al alza de los precios.

El tramo final de la campaña de comercialización, el atípico subidón de ventas de este verano y las dudas sobre esta próxima cosecha hicieron que el precio del litro de aceite de oliva virgen volviera a final del pasado mes de agosto a superar los cuatro euros, la barrera que los productores entienden como razonable.

El estrés hídrico que sufrió el olivar durante el verano, las plagas que han azotado a fincas en muchos pueblos productores y la escasez de lluvias en estos últimos meses han rebajado las previsiones optimistas del mercado, que esperaba una gran cosecha.

Sin embargo, a falta de que la Junta de Andalucía lo confirme este jueves con sus previsiones oficiales, las cooperativas de la provincia, que aglutinan al 70% de los productores de aceite, creen que la campaña 2025/26 va a ser mucho peor de lo que se esperaba.

El representante del sector del aceite de oliva en la Federación de Cooperativas y presidente de la cooperativa Aceites Algarinejo, Rafael Almirón, ha asegurado que viven «con inquietud» la inminente campaña de recolección, que comenzará entre los meses de octubre y noviembre y se prolongará hasta el primer trimestre de 2026. Insiste así en que, aunque tras las lluvias de primavera, las previsiones apuntaban a una cosecha aceptable, mejor que la de los últimos años, la falta de agua y las altas temperaturas han empeorado de forma notable las expectativas.

El sector teme que esta situación no solo reduzca de manera significativa la producción, sino que además pueda provocar daños en el olivar si persiste la sequía. «La preocupación es máxima, porque el olivar depende de la lluvia para completar el ciclo. Si no llegan precipitaciones en breve, la campaña será mucho más corta de lo previsto y lo más preocupante es que puede verse comprometida la salud del árbol», advierte Almirón. Recuerda que el 90% de la superficie de olivar de Granada está en terrenos de secano.

El sector cooperativo cree que solo la lluvia podrá «garantizar la viabilidad de la campaña y salvaguardar un cultivo que constituye un pilar económico y social en el medio rural granadino».