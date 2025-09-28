Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una mujer recibe la vacuna en la residencia del Perpetuo de Socorro de Santa Fe en una campaña anterior. Pepe Marín

Los convivientes de granadinos vulnerables podrán vacunarse con ellos por primera vez

Es una de las novedades de la campaña de vacunación de gripe y covid en Andalucía, que arranca el martes | También están en marcha las de bronquiolitis y rotavirus

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:01

La campaña de vacunación de gripe y covid llega con novedades esta temporada a Andalucía, donde arrancará el próximo martes 30 de septiembre. De cara ... a este invierno, por primera vez, los convivientes de personas vulnerables podrán vacunarse junto a ellos. En este grupo entrarán familiares y cuidadores de menores de cinco años; mayores de 60; embarazadas, y enfermos crónicos. De esta manera, se busca garantizar la protección no solo de quienes corren mayor riesgo ante el contagio, sino también de su entorno.

