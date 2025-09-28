Los convivientes de granadinos vulnerables podrán vacunarse con ellos por primera vez
Es una de las novedades de la campaña de vacunación de gripe y covid en Andalucía, que arranca el martes | También están en marcha las de bronquiolitis y rotavirus
Granada
Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:01
La campaña de vacunación de gripe y covid llega con novedades esta temporada a Andalucía, donde arrancará el próximo martes 30 de septiembre. De cara ... a este invierno, por primera vez, los convivientes de personas vulnerables podrán vacunarse junto a ellos. En este grupo entrarán familiares y cuidadores de menores de cinco años; mayores de 60; embarazadas, y enfermos crónicos. De esta manera, se busca garantizar la protección no solo de quienes corren mayor riesgo ante el contagio, sino también de su entorno.
Asimismo, se vuelve a apostar por la vacuna intranasal, que empezó a administrarse en los colegios a los niños de tres y cuatro años el año pasado y logró una cobertura del 65%, según datos de la Consejería de Salud. También se vacunará, por cuarto año consecutivo, a todos los menores de cinco, «una medida que ha demostrado ser muy eficaz al reducir un 70% los ingresos hospitalarios por gripe grave en este grupo», aseguraba recientemente la consejera de Salud, Rocío Hernández.
En el caso de la vacunación contra la covid, Andalucía seguirá de ahora en adelante la estrategia nacional y extenderá la indicación a los mayores de 70 años, a quienes corresponde la mayor parte de los ingresos. No obstante, las personas con patologías de riesgo por debajo de esa edad también están invitadas a vacunarse. En este contexto, se reforzará la captación activa de los colectivos más vulnerables.
Las citas se aprovecharán para revisar el estado vacunal del paciente respecto al neumococo y el herpes zóster
Las citas para la inoculación se aprovecharán, además, para revisar el estado vacunal del paciente, en concreto, respecto al neumococo y el herpes zóster. El primero contempla desde ya la protección sistemática de todas las personas de 60 a 76 años sin vacunar, así como de cualquier edad (a partir de las seis semanas de vida) con riesgos especificados. El segundo, sin embargo, se indica a nacidos en 1959 y 1960 y a mayores de 18 con factores de riesgo. De cumplir alguno de estos perfiles, la vacuna se administrará en la misma visita.
Otras campañas
Más allá de la gripe y la covid, la Junta de Andalucía mantendrá otras campañas de vacunación en marcha durante los próximos meses, como la de prevención de la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial (VRS) en menores de seis meses. Arrancó este 22 de septiembre, así que el SAS ya está facilitando la cita a los padres de los nacidos a partir del 1 de abril de este año hasta la actualidad. También se inmunizará a todos los lactantes que nazcan de aquí al 31 de marzo de 2026, bien en el paritorio bien en planta antes del alta.
Hace dos años que se empezó a vacunar de bronquiolitis a los lactantes y desde ahora también serán inmunizados frente al rotavirus
Hace ya dos años que se empezó a vacunar de bronquiolitis en Andalucía y, según los expertos, está siendo «un gran éxito». El pico de hospitalización ha bajado de 600 casos por 100.000 habitantes a 100 y el riesgo se ha reducido un 83%. Así, la temporada pasada quedaron protegidos el 95,3% de los lactantes, que desde ahora también serán inmunizados frente al rotavirus, la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia.
