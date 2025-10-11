Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Restos del coche bomba que estallaron los etarras en Granada. IDEAL
Caso Portero

Contraseñas, camisetas rojas y pruebas por analizar

Peticiones de la familia y nuevas evidencias que se han ordenado investigar sobre el asesinato del fiscal

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:59

Durante su estancia en Andalucía, el comando que mató a Luis Portero consiguió mantenerse en contacto con el aparato militar de ETA a través de ... enlaces de la organización. Se reunieron en un centro comercial de Málaga y frente a la catedral de Sevilla. Las citas fueron convenidas a través de la dirección. El enlace llevaría camiseta roja y emplearon «¿Dónde has comprado la camiseta?» y la respuesta debía ser «Me la he hecho yo».

