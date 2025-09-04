Consulta la programación de la Semana Europea de la Movilidad en Granada Del 16 al 22 de septiembre, la Diputación de Granada propone rutas culturales en transporte público para descubrir el patrimonio de ocho municipios del área metropolitana

Cristina Ramos Granada Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:57

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2025, la Diputación de Granada pone en marcha el programa 'Planazos Culturales', una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía al valioso patrimonio del Área Metropolitana a través de visitas guiadas en autobús. Un proyecto que une cultura y sostenibilidad bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

El objetivo es doble: fomentar el uso del transporte público como alternativa de ocio y turismo, y dinamizar la economía local dando a conocer la riqueza histórica, natural y artística de municipios como Alfacar, Beas de Granada, Cájar, Colomera, Fuente Vaqueros, Huétor Santillán, Las Gabias y Valderrubio. Las actividades estarán guiadas por profesionales acreditados y se desarrollarán en grupos reducidos, garantizando una experiencia accesible y de calidad.