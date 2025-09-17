Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras en Granada

Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas

Tres vías sufrirán restricciones totales o parciales al tráfico en las próximas semanas

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:40

Granada ha arrancado el curso con importantes cortes de carretera que ya complican la circulación en algunos puntos de la provincia. El primero fue el ... de la A-44. El anuncio llegó casi por sorpresa, aunque la obra llevaba tiempo esperándose. Y fue el 9 de septiembre cuando el tramo de esta autovía se cortó a la altura de Ízbor por las obras en el viaducto de Rules. Así estará hasta el 19 de diciembre. Mientras tanto, la circulación entre Ízbor y Vélez de Benaudalla se desvía por la antigua nacional N-323 y por la A-346.

