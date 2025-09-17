Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas

Granada ha arrancado el curso con importantes cortes de carretera que ya complican la circulación en algunos puntos de la provincia. El primero fue el ... de la A-44. El anuncio llegó casi por sorpresa, aunque la obra llevaba tiempo esperándose. Y fue el 9 de septiembre cuando el tramo de esta autovía se cortó a la altura de Ízbor por las obras en el viaducto de Rules. Así estará hasta el 19 de diciembre. Mientras tanto, la circulación entre Ízbor y Vélez de Benaudalla se desvía por la antigua nacional N-323 y por la A-346.

Apenas tres días después, el 11 de septiembre, llegaba un nuevo corte. En este caso, en la A-7. El Ministerio de Transportes anunció el cierre a la circulación en esta autovía en sentido Almería, a la altura de los túneles de Madroño y Acebuchal. El corte en la A-7 se alargará hasta el 30 de octubre y afecta al tráfico en el tramo comprendido entre los kilómetros 872 y 868. El tráfico se desvía por los pasos de mediana, por lo que la circulación en sentido Málaga es bidireccional en este punto. La medida afecta también a la salida sentido Almería del enlace 869.

A estos cortes se suma ahora otro, el que afectará a la A-92G. Este cierre forma parte de las obras que se están desarrollando en la GR-43, y que incluyen el viaducto de la A-92G, para cuya construcción será necesario parar el tráfico. El primer gran corte ya tuvo lugar para colocar las vías y este jueves habrá otro parcial. Para lo que no hay fecha concreta todavía es para el corte total, porque dependerá del avance de los trabajos. Eso sí, será en octubre y con esa operación el viaducto quedará terminado.

Un otoño de restricciones al tráfico que ya están teniendo efectos en algunos puntos. En el caso de la carretera de la costa ya se han registrado retenciones. De hecho, los empresarios de la zona ya se han quejado por las consecuencias que están provocando los desvíos.