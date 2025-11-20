La construcción es «solo el principio» de la participación granadina en la instalación científica

Las seis empresas constructoras más importantes de España presentaron el pasado verano sus ofertas para el diseño y la obra de construcción del complejo Ifmif ... Dones, incluido el principal, que albergará el acelerador de partículas destinado a validar los materiales capaces de contener la generación de energía de fusión en los futuros reactores.

De ellas, tres presentan su oferta en unión temporal de empresas (UTE) con compañías de Granada: Dragados, del grupo ACS, con Negratín; Ferrovial y FCC con Añil; y Sacyr con Cuerva. Sin embargo, fuentes de la Cámara de Comercio de Granada aseguran que en las otras dos ofertas, las de Acciona y Obrascón Huarte Laín (OHLA), también hay participación granadina.

El concurso, por un valor de 174 millones de euros más IVA, está a punto de adjudicarse, a través de un acuerdo marco financiado al 50% entre el Gobierno central y la Junta, con el objetivo de que las máquinas entren en la parcela de de Ifmif Dones a mediados de 2026.

Para Joaquín Rubio, director gerente de Cámara Granada, esa presencia de compañías locales en el contrato más importante lanzado hasta ahora «tiene que ser solo el principio». Con ese objetivo, recuerda, se creó la Industry Office como instrumento para explicar el proyecto a las empresas de Granada y canal de comunicación sobre sus necesidades y las oportunidades que ya está creando ahora y creará en el futuro.

En ese sentido, destaca los talleres que se están haciendo para capacitar a los profesionales de una decena de empresas en el campo de la manipulación remota, adelantándose a las necesidades de la instalación científica.

«Que no sea noticia»

Para Cámara Granada, el objetivo es que «no sea noticia» que las empresas de Granada participen en la construcción y operación del acelerador, porque «sea lo habitual» y «porque las empresas de fuera que puedan trabajar en el proyecto hayan comenzado a instalarse en Granada, que es el otro gran reto que tenemos».