Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La parcela de Citai de Escúzar en la que se construirá el acelerador de partículas. IFMIF DONES

La construcción es «solo el principio» de la participación granadina en la instalación científica

Todas las ofertas en el concurso para el diseño y la obra civil del complejo en la Citai de Escúzar tienen detrás compañías de la provincia, según Cámara Granada

I. Gallastegui

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

Las seis empresas constructoras más importantes de España presentaron el pasado verano sus ofertas para el diseño y la obra de construcción del complejo Ifmif ... Dones, incluido el principal, que albergará el acelerador de partículas destinado a validar los materiales capaces de contener la generación de energía de fusión en los futuros reactores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  4. 4 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  5. 5

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 Sorprenden en plena calle en Granada a un joven con una manta que ocultaba varios kilos de marihuana
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La construcción es «solo el principio» de la participación granadina en la instalación científica

La construcción es «solo el principio» de la participación granadina en la instalación científica