El Consejo para las Elecciones Democráticas subraya los esfuerzos necesarios para la integridad electoral en Europa El granadino Pablo, representante de la APCE y recientemente elegido presidente del Consejo, destacó el papel de la organización a la hora de «abordar las oportunidades y vulnerabilidades electorales desde múltiples ángulos»

Ideal Jueves, 9 de octubre 2025, 17:05

«Con la integridad electoral bajo presión en muchos países, el Consejo para las Elecciones Democráticas puede combinar la experiencia de la Comisión de Venecia con la experiencia de la Asamblea y el Congreso para abordar las oportunidades y vulnerabilidades electorales desde múltiples ángulos, desde el establecimiento de normas hasta la supervisión y la cooperación, reforzando así la equidad y la resiliencia de nuestros sistemas electorales», declaró Pablo Hispán (España, PPE/CD), representante de la APCE y recientemente elegido presidente del Consejo.

Lord Blencathra (Reino Unido, ECPA), también presidente de la Alianza Parlamentaria por Elecciones Libres y Justas, celebró la decisión del Consejo de invitar a la Comisión de Venecia a actualizar su informe de 2011 sobre el voto desde el extranjero. «Tras la reciente decisión de la Mesa de la Asamblea de lanzar una prueba de viabilidad sobre la observación del voto desde el extranjero, este nuevo paso nos ayudará a analizar los desafíos y prácticas actuales en este ámbito en evolución del derecho electoral, que merece toda nuestra atención: los derechos de voto deben protegerse tanto dentro como fuera del país», afirmó.

Rian Vogels (Países Bajos, ALDE) hizo un llamado a adoptar un enfoque proactivo e inclusivo tras la reciente aprobación del informe de Damien Cottier, Elecciones en tiempos de crisis, que será debatido en la parte de sesiones de enero de 2026 de la Asamblea. «Como señala el ponente: la crisis ya no es la excepción, y necesitamos pensar en la resiliencia a lo largo de todo el ciclo electoral, no solo en situaciones de emergencia», dijo. «Las crisis someten a nuestras instituciones a una gran presión, pero también nos muestran dónde debemos actuar con proactividad y creatividad para garantizar que nuestros procesos democráticos sean resilientes, estén preparados y sean seguros», concluyó.

El Consejo también examinó los programas de cooperación electoral de la Asamblea, revisando los avances, logros y el potencial para futuras colaboraciones, y discutió cuestiones electorales a nivel local y regional.

Órgano tripartito único del Consejo de Europa, el Consejo para las Elecciones Democráticas reúne la experiencia jurídica de la Comisión de Venecia y la experiencia política de la Asamblea Parlamentaria y el Congreso de Autoridades Locales y Regionales. En su 84ª reunión, celebrada el 8 de octubre de 2025, el Consejo eligió su nueva Mesa: Pablo Hispán (APCE) como presidente, Stewart Dickson, portavoz del Congreso sobre asuntos electorales, y Srdjan Darmanović, miembro de la Comisión de Venecia, como vicepresidentes.