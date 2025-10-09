Conocimiento y ganas de aprender impregnan el Palacio de Congresos

No eran ni las nueve de la mañana y en el Paseo del Violón ya se veía movimiento. Grupos de todas las edades caminaban con ... decisión hacia su destino: el Palacio de Congresos. Allí se celebra desde el miércoles y hasta el sábado el mayor congreso de médicos de familia de España, Semergen. Durante estos días, Granada es el corazón de esta profesión, donde más de 5.000 profesionales se dan cita para compartir conocimientos y buenas prácticas.

Este jueves, novatos y veteranos cruzaban a trompicones las puertas de la que es la sede de Semergen (la programaciónse extiende a otros enclaves de la ciudad). Nada más entrar, una pantalla gigante informa de la distribución. Al fondo, en un amplio mostrador, se resuelve todo. Acreditaciones, dudas, colaboración... Solo se lo saltan quienes tienen claro lo que buscan. En esta jornada, la mayoría subía las escaleras hacia la primera planta sin pensárselo dos veces.

En la sala Manuel de Falla, estaba a punto de empezar a hablar Miguel Lorente, reconocido médico forense y profesor de Medicina Legal en la UGR. Desde su puesto de moderador, y en compañía de los coordinadores de los grupos de trabajo de atención a la mujer y del niño y el adolescente, sumergía a los presentes en el lado oscuro de las relaciones adolescentes. ¿El objetivo? Analizar el abordaje de la violencia de género en las consultas de atención primaria.

Los talleres se enfocan en hacer infiltraciones, usar inteligencia artificial en artículos científicos y redefinir la indicación de fármacos para perder peso como Ozempic

Esta no era la única actividad en marcha. Los talleres atraían como moscas a los facultativos más jóvenes, que se agolpaban para conseguir una plaza en el que más les interesaba. Deseaban aprender a hacer infiltraciones, o a usar la inteligencia artificial para redactar artículos científicos, y también a redefinir el uso de fármacos como la tirzepatida, especialmente indicado contra la diabetes y la obesidad que hoy se ha viralizado para perder peso, por ejemplo, con Ozempic.

Las empresas del sector, presentes

Pero la primera planta del Palacio de Congresos ofrece mucho más que charlas y talleres. Los asistentes también pueden encontrar allí una decena de expositores de las empresas más potentes del sector, desde Eucerin hasta Pfizer o Danone. Mientras unos curioseaban la monitorización 'flash' de glucosa con Abbott, otros se informaban sobre las ventajas del anillo anticonceptivo vaginal o el hierro microencapsulado en Kern Pharma. Desde luego, se ofrecen platos para todos los paladares.

Las opciones se amplían al subir a la segunda planta. Allí, además de pequeñas exposiciones fotográficas, hay varias pantallas distribuidas por todo el espacio que ofrecen a los asistentes la posibilidad de participar en casos clínicos. En una esquina, nada más subir la característica rampa de caracol, un grupo analizaba la situación de un paciente que bien podía presentar signos de feocromocitona, un tumor en la médula suprarrenal, o bien de cocaína. Taquicardia, sudoración, ansiedad y dolor de cabeza son síntomas comunes.

Los seminarios invitan a averiguar cómo controlar el colesterol para evitar el riesgo cardiovascular o a entender por qué una persona se tropieza tanto

Pero este es solo un ejemplo. Las ganas de aprender de los médicos de familia llegaban hasta los seminarios. Su intención podía ser desde averiguar cómo controlar el colesterol para evitar el riesgo cardiovascular hasta entender por qué una persona se tropieza tanto. Cuestiones que para quienes han estudiado Medicina pueden parecen evidentes a priori, pero que, gracias a la experiencia en primera línea de fuego, se pueden descifrar también de otras maneras.

Todavía quedan viernes y sábado y el 47 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Familia de Atención Primaria ya es todo un éxito. Centrado en el abordaje de la salud mental, cuyo Día Mundial tiene lugar este 10 de septiembre, se consolida en Granada como referente de la formación de los médicos de familia.