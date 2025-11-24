Ya se conocen los 15 menores que irán en la carroza 'Granada 2031' de la Cabalgata de Reyes de la capital
El sorteo entre 161 menores empadronados selecciona a los 15 niños y niñas que vivirán la Cabalgata desde la carroza «Granada 2031», en una edición especialmente ilusionante por el impulso de la candidatura cultural de la ciudad
Ideal
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:20
El Ayuntamiento de Granada ha realizado este lunes el sorteo entre los 161 menores empadronados que cumplían los requisitos para participar en la Cabalgata de ... Reyes 2026. En total se presentaron 170 solicitudes, de las cuales 9 fueron excluidas por no cumplir las bases, resultando así las 161 solicitudes válidas que han formado parte del sorteo para elegir a los 15 participantes que ocuparán una plaza en la carroza especial «Granada 2031», una propuesta que se desarrolla en un momento clave para la candidatura de Granada a convertirse en Capital Europea de la Cultura.
«Queremos que los niños y niñas de Granada vivan la magia de la Cabalgata desde dentro, especialmente en este momento tan especial para nuestra candidatura cultural; ellos son la ilusión y el futuro de Granada», ha señalado la concejala de Fiestas Mayores, Carolina Amate, destacando el carácter cercano y participativo que el Ayuntamiento quiere imprimir a esta edición.
El proceso de selección concluyó el pasado 17 de noviembre, fecha en la que terminó el plazo de inscripción para los menores de entre 9 y 17 años interesados en participar. Tras revisar las solicitudes, 161 cumplían con el requisito necesario de estar empadronados en la capital, por lo que todos ellos fueron incluidos en una tómbola con bolas numeradas del 1 al 161.
De ese sorteo se extrajeron los 15 números ganadores que permitirán a los menores subirse a la carroza «Granada 2031», un espacio que simboliza el impulso cultural de la ciudad y la ilusión compartida en torno a un proyecto estratégico para el futuro de Granada.
La concejala de Fiestas Mayores ha explicado que el Ayuntamiento trabaja para que la Cabalgata sea cada año una fiesta más participativa y cercana, reforzando el protagonismo de los más pequeños y fomentando la presencia activa de las familias. Amate ha subrayado que la alta participación recibida demuestra el cariño de la ciudadanía por esta tradición navideña y su implicación con una candidatura cultural que quiere proyectar a Granada al exterior.
En las próximas horas, el Ayuntamiento contactará con las familias de los menores seleccionados para coordinar los preparativos de su participación en la Cabalgata. La edición de 2026 incorporará varias novedades orientadas a reforzar la cercanía, la participación ciudadana y la experiencia de los niños y niñas que forman parte del desfile.
La carroza «Granada 2031» se consolida como un símbolo emocional del proyecto cultural de ciudad en un momento decisivo para la candidatura, y el Ayuntamiento avanza su intención de mantener y ampliar este tipo de iniciativas que conectan tradición, cultura y ciudadanía.
