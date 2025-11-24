Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Queremos que los niños y niñas vivan la magia de la Cabalgata desde dentro en este momento decisivo para Granada 2031», destaca Carolina Amate, concejala de Fiestas Mayores.

Ya se conocen los 15 menores que irán en la carroza 'Granada 2031' de la Cabalgata de Reyes de la capital

El sorteo entre 161 menores empadronados selecciona a los 15 niños y niñas que vivirán la Cabalgata desde la carroza «Granada 2031», en una edición especialmente ilusionante por el impulso de la candidatura cultural de la ciudad

Ideal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

El Ayuntamiento de Granada ha realizado este lunes el sorteo entre los 161 menores empadronados que cumplían los requisitos para participar en la Cabalgata de ... Reyes 2026. En total se presentaron 170 solicitudes, de las cuales 9 fueron excluidas por no cumplir las bases, resultando así las 161 solicitudes válidas que han formado parte del sorteo para elegir a los 15 participantes que ocuparán una plaza en la carroza especial «Granada 2031», una propuesta que se desarrolla en un momento clave para la candidatura de Granada a convertirse en Capital Europea de la Cultura.

