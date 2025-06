El Congreso aprueba la agencia de salud pública a la que aspira Granada

Javier Morales Granada Jueves, 19 de junio 2025, 19:42 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley para la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública. Este organismo, al que aspira Granada desde hace dos años, había quedado en un limbo el pasado mes de marzo, cuando PP, Vox y Junts votaron en contra tras un cambio de opinión de última hora. Criticaron, entre otras cuestiones, que iba a nacer «sin financiación, sin garantía de independencia y con un gran riesgo de servir solo para el control político y la propaganda». El PSOE atribuyó la decisión a motivos políticos que no tenían que ver con la agencia.

El texto presentado en la Comisión de Sanidad este jueves incorpora varias enmiendas sin relación directa con el organismo. Entre ellas, la de eximir del sistema de precios de referencia, o bien aplicar un coeficiente corrector que eleve su precio, a los medicamentos que tengan una ventaja estratégica para el Sistema Nacional de Salud (SNS) o supongan una mejora objetiva para los pacientes. El proyecto ha salido adelante con 19 votos a favor. PP, Vox y Junts se han posicionado de nuevo en contra con 18 votos.

El siguiente paso es la tramitación en el Senado. La ley de la agencia no tendrá que pasar por el pleno del Congreso, que ya la bloqueó en marzo demorando un organismo que nacerá envuelto en polémica. Está previsto, por tanto, que el proyecto salga adelante. Es ahora cuando tocará afinar el procedimiento para elegir la ciudad en la que estará ubicada, en el caso de que el Gobierno decide incluir al organismo en el mecanismo de descentralización de sedes.

Las instituciones granadinas ya han reclamado al Gobierno transparencia en el posible proceso selectivo para evitar que suceda como en el caso de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). Este ente, que acabó en La Coruña pero tardará cinco años más de lo previsto en llegar a su ubicación definitiva, fue objeto de un procedimiento en el que el Ejecutivo no llegó a aclarar las puntuaciones otorgadas a cada ciudad candidata, entre ellas Granada. No obstante, todo apunta a que, como ocurrió con la Aesia, la entidad de Salud Pública seguirá un protocolo de selección que desembocará, finalmente, en una decisión política y no técnica.

Entre las enmiendas aprobadas, una hace referencia al nombramiento de la persona titular de la dirección de la Agencia se haga bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. «Debe ser dirigida por una persona independiente, de prestigio y que conozca bien los campos de actuación», señaló la diputada del PP Elvira Velasco. El objetivo es evitar, como habían criticado en marzo PP y Vox, que la agencia tuviera ya un titular designado de antemano: Fernando Simón.

La candidatura de Granada a la Agencia Estatal de Salud Pública cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Granada. Logró el respaldo de medio centenar de instituciones, colegios profesionales, organismos públicos y empresas tanto granadinas como andaluzas, que refrendaron en 2023 el potencial que existe en la provincia en materia de prevención sanitaria. El mayor aval es la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Cartuja y referente internacional en este ámbito.

La Ley General de Salud Pública establecía en 2011 la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. En enero de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Se trata de un organismo con el que se pretende modernizar y cohesionar los sistemas de vigilancia del estado de salud de la población y de los problemas y los riesgos a los que se enfrenta.

Además, la Agencia tiene como objetivo poner los fundamentos para adaptar el sistema de salud a las amenazas, como la pandemia de Covid-19, y anticiparlas. Así como, mejorar la coordinación y la colaboración con la comunidad científica, la industria, las administraciones y las instituciones para monitorizar y acompañar a las diferentes estrategias de respuesta.

Para ello, se realizará un abordaje holístico y transdisciplinar de los problemas de salud y sus determinantes, actuando bajo el principio de 'una sola salud', sin perjuicio de las competencias asignadas a los departamentos con competencias en materia de salud animal, salud vegetal, seguridad alimentaria y protección ambiental.

