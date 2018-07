Confusión en las paradas de la extinta línea LAC RAMÓN L. PÉREZ / PEPE MARÍN El funcionamiento del nuevo mapa de transporte público en la capital ha sorprendido a algunos usuarios PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Lunes, 16 julio 2018, 19:11

La reordenación del mapa de autobuses urbanos ha sorprendido a algunos granadinos que no habían recibido información del cambio de líneas. En la parada del palacio de congresos un cartel amarillo anuncia el cese permanente de la LAC, ante la mirada atónita de los usuarios que se acercan uno a uno a consultar el nuevo itinerario. Los beneficiarios, desconcertados, repiten las mismas preguntas: ¿dónde puedo sacar el billete?, ¿cómo llego al trabajo?, ¿ahora por donde pasa el circular?

La Línea de Alta Capacidad ha sido el cambio más significativo en la red de transportes de Granada. Desde que entró en funcionamiento en el verano de 2014, las recogidas de firmas y las críticas se sucedieron. Hoy, la nostalgia se ha apoderado de los usuarios que, acostumbrados al vehículo gris, reclaman su vuelta. Entre ellos, Rafael, de 65 años, «venían diciéndolo pero yo no sabía los recorridos nuevos. Utilizaba mucho el LAC y era muy práctico, tenía buenas conexiones. Me gustaría decirle a la concejal que quitarlos ha sido una burrada», manifiesta.

Como todos los cambios, nunca vienen a gusto de todos. Algunos clientes habituales critican la falta de comunicación. «¿Qué información íbamos a recibir si algunos venimos solo a trabajar? He llegado aquí y he visto el letrero. Quitan el LAC para poner otra vez los circulares... No veo ningún cambio sólo que están mareando a los usuarios, pero claro había que sacar la valía del metro y el LAC», argumenta Rosa. En cambio algunos usuarios admiten que habían recibido información previa del cambio de numeración y rutas: «He estado una semana de vacaciones y lo había olvidado», se lamenta Isabel, una vecina del Zaidín. Finalmente opta por hacer el camino hasta Gran Vía a pie.

Las líneas han recuperado los números y la estructura tradicional de autobuses. Además, las quince rutas que eliminó la LAC vuelven a circular por Gran Vía. La reestructuración cuenta también con partidarios que consideraban la LAC «un servicio y un gasto inútil». Marisol agradece el cambio: «Volvemos otra vez a los que teníamos y de los que ya te sabías el horario. Me da igual que se llame LAC u 11 me va a dejar en el mismo sitio». Además, a partir de este lunes, el transbordo entre el metro y los autobuses urbanos es gratuito con la tarjeta '0 saltos' del Consorcio de Transporte. Una concesión que favorece a los granadinos que tengan que coger el tren subterráneo.

El nuevo 11 parte desde Villarejo, recorre Camino de Ronda y continúa por el paseo del Violón, acera del Darro, Reyes Católicos, Gran Vía y avenida de la Constitución con destino en Cruz del Sur. Josefa, usuario ocasional y vecina de la zubia, no ve ningún inconveniente en el cambio «solo se ha ampliado el recorrido. Los horarios y el tiempo de espera no cambian mucho. Preguntando se llega a Roma».