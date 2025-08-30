Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La bombona intervenida en Santa Fe. Policía Local de Santa Fe

Confiscan en un parque de Santa Fe una bombona de la droga llamada gas de la risa

La Policía Local del municipio alerta de que su consumo puede causar lesiones graves e «incluso la muerte»

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:08

La Policía Local de Santa Fe ha confiscado en un parque de la población una bombona que contenía gas de la risa, un elemento químico ... que es usado como droga en ambientes juveniles. En este sentido, los agentes de la guardia municipal alertaron de que el consumo de óxido nitroso, ese es su verdadero nombre, puede parecer «inofensivo», pero recalcaron que esa es una creencia equivocada. «Provoca mareos, desmayos, lesiones graves e incluso la muerte», avisaron a través de sus redes sociales.

