Confiscan en un parque de Santa Fe una bombona de la droga llamada gas de la risa

La Policía Local de Santa Fe ha confiscado en un parque de la población una bombona que contenía gas de la risa, un elemento químico ... que es usado como droga en ambientes juveniles. En este sentido, los agentes de la guardia municipal alertaron de que el consumo de óxido nitroso, ese es su verdadero nombre, puede parecer «inofensivo», pero recalcaron que esa es una creencia equivocada. «Provoca mareos, desmayos, lesiones graves e incluso la muerte», avisaron a través de sus redes sociales.

«Nuestros jóvenes, a veces, buscan diversión sin conocer los riesgos. Una de las sustancias más de moda que preocupa es el óxido nitroso, también llamado gas de la risa», detalló la Policía Local en su mensaje.

Según los responsables del Plan Nacional Sobre Drogas, el óxido nitroso tiene «propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas», y es «incoloro, casi inodoro y con un ligero sabor dulce». Además, es barato y «existe una percepción social» de que su ingesta en segura, pero «puede conllevar graves secuelas».

En principio, produce euforia, sensación de bienestar y carcajadas.

En los últimos años, el gas de la risa se ha generalizado en las raves (fiestas de música eléctronica) y ha sido detectado en zonas turísticas de España, caso de la Costa Brava, la Costa del Sol y las Islas Baleares.