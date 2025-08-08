Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja

Condenan a los amotinados que liberaron a un prófugo durante su detención por parte de la Policía Local de Loja en septiembre de 2022. El ... Juzgado de lo Penal Número 3 de Granada condena por lesiones, atentado o resistencia a la autoridad a cinco miembros de la turba y al malhechor, que huyó esposado tras morder a los agentes.

Los hechos ocurrieron a las 13. 45 horas del día 12 de septiembre de 2022 en el barrio de la Alfaguara. Agentes de la Policía Local de Loja procedieron a la detención de un hombre, principal acusado en esta causa, a consecuencia del cumplimiento de una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Una vez inmovilizado el sujeto pidió ayuda a numerosos vecinos y familiares, entre los que se encontraban el resto de acusados, quienes «con ánimo de atentar el principio de autoridad que los agentes representaban y de menoscabar su integridad física» empezaron a retener, empujar, zarandear y agarrar a los agentes para impedir que metieran al detenido en el coche patrulla.

El motín obligó a los policías a refugiarse al lado de un muro y pedir refuerzos a otras patrullas, que se personaron en el lugar minutos después mientras el autor principal golpeaba con fuerza y mordía a los agentes actuantes, consiguiendo liberarse de la inmovilización practicada y huir con los grilletes puestos.

Como resultado del altercado, cuatro agentes resultaron heridos. Pocos días después, el 19 de septiembre la Guardia Civil detuvo al prófugo en casa de su madre. Tres de los acusados han sido condenados como autores responsable de un delito de atentado a la autoridad a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo y como autores responsable de cuatro delitos leves de lesiones a la pena por cada uno de ellos de un mes de multa, a razón de una cuota diaria de seis euros. Por su parte, los otros tres procesados han sido condenados como responsables de un delito de resistencia a la autoridad a la pena de seis meses de multa a razón de una cuota diaria de seis euros.

Además, los policías que resultaron heridos en la actuación tendrán que ser indemnizados con entre 260 y 2.110 euros. De acuerdo con la sentencia, en poder de este medio, el tribunal ha decidido suspender la entrada en prisión de uno de los condenados, siempre y cuando no vuelva a delinquir en un periodo de dos años. En cambio, uno de los reos tendrá que cumplir su condena en la cárcel tras denegársele el beneficio de suspensión de la pena privativa de libertad.

La instrucción por el Juzgadode Instrucción Número 2 de Loja. El motín fue grabados en vídeo y tuvo una gran repercusión mediática.