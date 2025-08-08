Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la captura del prófugo al que liberaron sus conocidos en Loja.

Imagen de archivo de la captura del prófugo al que liberaron sus conocidos en Loja. IDEAL

Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja

El juzgado castiga también al prófugo que escapó con los grilletes puestos tras morder a la Policía Local

Carlos Morán
Pilar García-Trevijano

Carlos Morán y Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:23

Condenan a los amotinados que liberaron a un prófugo durante su detención por parte de la Policía Local de Loja en septiembre de 2022. El ... Juzgado de lo Penal Número 3 de Granada condena por lesiones, atentado o resistencia a la autoridad a cinco miembros de la turba y al malhechor, que huyó esposado tras morder a los agentes.

