Le condenan por trepar hasta un balcón para robar y alega que solo pretendía dormir

El acusado admitió que había escalado hasta el balcón de la vivienda, pero precisó que no lo había hecho con malas intenciones. Lo único que pretendía era echar una cabezadita en el piso. No ha colado. Los jueces de la Audiencia de Granada no le han creído. Consideran irracional el alegato del reo y han confirmado la condena de diez meses de cárcel por un intento de robo «en casa habitada» que le impuso el juzgado de lo Penal de la capital que enjuició los hechos.

El investigado, que fue sorprendido con las manos en la masa por el dueño de la vivienda, no quedó conforme con aquel primer fallo y presentó un recurso ante la Audiencia para tratar de darle la vuelta y ser exonerado. Su único argumento defensivo fue lo de que tenía sueño y que escaló la fachada para dormir. Lo que pasa es que no aportó evidencias sólidas para apuntalar su testimonio. Salvo su palabra, todo lo demás estaba en su contra.

Para empezar, ya había sido condenado con anterioridad a un año de cárcel por un robo con violencia. Es decir, que era reincidente, una circunstancia que no suele ayudar cuando un procesado intenta reivindicar su inocencia, como era el caso.

Hora de levantarse

Sin embargo, lo decisivo fue la endeblez del relato exculpatorio del imputado. En este sentido, los magistrados de la Audiencia se dedican a demoler el recurso en una exposición no exenta de ironía. «El apelante sostiene una interpretación alternativa al hecho probado e indiscutido por el propio condenado de haber sido sorprendido en la mampara acristalada del balcón de un inmueble particular, previo escalo al mismo, según el recurrente, con la única intención de acceder al domicilio particular para dormir (a una hora, por cierto, las siete de la mañana, en que lo usual es levantarse, no acostarse)», apunta la resolución judicial del tribunal.

El acusado fue sorprendido con las manos en la masa por el dueño de la casa

En otro pasaje de la sentencia, la Audiencia incide directamente en la ausencia de lógica del alegato del encausado. «(...) No utilizó una vía normalmente dispuesta para entrar a la vivienda sino que, por el contrario, pretendió hacerlo por un balcón (...) y que, como declaró (el propietario de la casa), oyó unos ruidos y siguió acostado para luego levantarse al oír otros ruidos provenientes de haber sido forzada la puerta de la vivienda por la parte de la cerradura y además también indicó que el acusado llevaba una bolsa con objeto metálico en su interior. Dada la concurrencia de las mencionadas circunstancias es incuestionable la existencia en el acusado de un verdadero ánimo de apoderamiento de lo ajeno. (...)Indicar que estas consideraciones son perfectamente razonables (...) y que lo que solicita el apelante es que sea sustituida esta valoración racional por otra, que, a todas luces, no lo es, pues quien pretende acceder a un inmueble particular de esa forma suele hacerlo para la sustracción y no para pedir amablemente ser acogido para pernoctar», concluye el fallo.

Tras ser descubierto, el reo puso pies en polvorosa y desapareció, un indicio más de que su excusa de que tenía sueño y solo quería descansar no era muy consistente.