Condenan al SAS a readmitir como jefa a una anestesista cesada en 2021

Condenan al SAS a readmitir como jefa de servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Clínico San Cecilio a la médico Ángela Palacios Córdoba. El ... Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma así una sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada en 2024. El escrito, al que ha tenido acceso este medio, revoca la decisión de la dirección del centro de no prorrogar el nombramiento de la mujer y la resolución de convocar mediante concurso de méritos la cobertura del cargo intermedio por «no ser conformes a derecho».

La médico fue nombrada jefa de servicio de Anestesiología y Reanimación por libre designación el 15 de octubre de 2018 durante un periodo de cuatro años, en el cual y, a juicio de la afectada, «estuvo sometida a la evaluación periódica realizada por la gerencia». La anestesista aseguró en la demanda que desde el mes de marzo de 2020 se produjo un progresivo malestar y deterioro del ambiente de trabajo, a consecuencia de conductas, decisiones e interferencias ejecutadas por el jefe de servicio de Cirugía General, además de otras decisiones tomadas por la dirección del centro.

El 22 de diciembre de 2021 el SAS resuelve no prorrogar el nombramiento de la recurrente como jefa de servicio por el tiempo que le restaba. El cargo de la doctora finalizaba en octubre de 2022. Ante tal decisión, la médico inició el litigió contra el SAS y los tribunales le han dado parcialmente la razón.

El SAS está condenado a reponer en su puesto de trabajo a la mujer «con todos los derechos administrativos y económicos que se deriven de la prestación efectiva de la jefatura» y a realizar la convocatoria de evaluación ordinaria de la médico cuando venza el desempeño de su nombramiento. En 2021 y a consecuencia del cese se convoca la cobertura del puesto por concurso de méritos, pero no sin antes evaluar el desempeño como jefa de servicio de la doctora. En una comisión la mujer tuvo 25 minutos para defender su proyecto que la dirección calificó de «deficiente en la gestión de conflictos, deficiente en la colaboración con la dirección y sin capacidad de liderazgo».

El juzgado dio por acreditado que han existido importantes discrepancias entre la anestesista y la dirección del hospital. El momento de la evaluación de la comisión se limita a una información enormemente crítica por parte del presidente, que era el director gerente, sobre determinados elementos de la gestión de la jefa de servicio e inmediatamente se produce una votación, pero «sin reflejar el parecer de la comisión sobre los aspectos a evaluar y sin que se ofrezca razón alguna para esa decisión», según manifiesta el tribunal. Para el juzgado contencioso-administrativo «es lógico pensar que los miembros de la comisión pudieron verse seriamente influidos en su votación por la intervención del presidente y carecían de criterios de evaluación fijados».

Eso sí, el tribunal descarta discriminación por razón de sexo y el argumento de la demandante de que fue la única sometida a este proceso, ya que se publicaron un total de diez convocatorias en las que se debían evaluar a 108 cargos intermedios. En la misma línea, considera que el SAS al tratar de cambiar al jefe de servicio no cuestiona la legitimidad del nombramiento de la demandante conforme al sistema de libre designación o que no respete los principios legales y constitucionales de acceso a los puestos públicos, «sino que se ejercita una legítima y motivada opción de cambio regulatorio de este sistema de provisión a otro, el de concurso, que sin duda, por tener un carácter reglado y no discrecional, ofrece más garantías».

Contra la sentencia en primera instancia el SAS interpuso un recurso de apelación. Sin embargo no lo hizo en tiempo y forma porque durante el plazo para presentar el recurso remitió simplemente un escrito de conclusiones y, pasado el periodo marcado por el tribunal, se inició el recurso, que fue admitido indebidamente, según manifiesta el TSJA. Contra el último pronunciamiento cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ángela Palacios ha prestado servicios en el SAS en puestos directivos en 2005 a 2008 como directora médica del hospital Santa Ana de Motril y de 2008 a 2012 como gerente del área Sur de Granada.