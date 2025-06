Condenan al SAS a pagar casi 100.000 euros a una médica por los daños que le provocó una bombona

«He sido muy feliz, pero me entristece que se haya dilatado tanto«

La afectada, ya jubilada, asegura que después de tanto tiempo tiende a olvidar lo desagradable, pero lamenta que pese a los años de servicio profesional que prestó en el SAS se haya dilatado tanto el asunto. «Las secuelas físicas la he notado con la edad. He sido muy feliz en mi trabajo. Ser médico ha sido mi gran pasión y he ejercido siempre en pueblos pequeños, donde tenía contacto directo con los pacientes, porque es lo que más me gustaba», recuerda la demandante. «Del trabajo me llevo muy buenos momentos y el cariño de mis pacientes. Pero me voy con esa tristeza de no sentirme reconocida por el SAS y que hayan intentado echar balones fuera después de tantos años de servicio», comenta. «Aún así, me llevo muy grato recuerdo de mi etapa en el SAS y defenderé la sanidad pública», sentencia