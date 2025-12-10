Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sentencia en Granada

Condenan al presidente de la ONG Panafricana Española por estafar a una trabajadora

El hombre se aprovechó de su superioridad para que la mujer le transfiriera 13.600 euros con el falso pretexto de construir un colegio en África

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 11:30

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Granada ha condenado, en una sentencia de conformidad, a seis meses de prisión al expresidente de la ... Organización Panafricana Española de Derechos Humanos, como autor de un delito de estafa cometido contra una de sus trabajadoras, a quien engañó para que le entregara un total de 13.600 euros bajo falsos proyectos humanitarios. El tribunal suspende la ejecución de la pena de prisión impuesta al condenado, condicionada a que indemnice con 360 euros mensuales a la afectada hasta completar el pago y no podrá delinquir en un plazo de tres años.

