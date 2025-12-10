Condenan al presidente de la ONG Panafricana Española por estafar a una trabajadora

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Granada ha condenado, en una sentencia de conformidad, a seis meses de prisión al expresidente de la ... Organización Panafricana Española de Derechos Humanos, como autor de un delito de estafa cometido contra una de sus trabajadoras, a quien engañó para que le entregara un total de 13.600 euros bajo falsos proyectos humanitarios. El tribunal suspende la ejecución de la pena de prisión impuesta al condenado, condicionada a que indemnice con 360 euros mensuales a la afectada hasta completar el pago y no podrá delinquir en un plazo de tres años.

De acuerdo con la sentencia en poder de este medio, los hechos se remontan al año 2021, cuando la víctima ejercía como secretaria de la organización y mantenía una estrecha relación laboral con el condenado, que ostentaba el máximo cargo en la entidad. Aprovechando su posición de superioridad jerárquica, el condenado convenció a la trabajadora para realizar diversas transferencias a sus cuentas personales destinadas supuestamente a la creación de un colegio en Bangui, en África, y a la adquisición de materiales de construcción y fincas rústicas relacionadas con dicho proyecto. Las transferencias, efectuadas entre septiembre y octubre de 2021, ascendieron a 13.600 euros, divididos en cuatro movimientos bancarios destinados a las que solo tenía acceso el condenado.

El Juez concluye que nunca existió ningún proyecto real, y que el condenado ideó un plan fraudulento con el único fin de obtener un beneficio económico ilícito. La sentencia considera probado que el condenado actuó con evidente ánimo de lucro y con la finalidad de inducir a error a la víctima, que confió plenamente en su versión debido a la relación laboral y a la jerarquía existente entre ambos.

El letrado Cristian Pozo García , director de Pozo abogados y asociados, ha representado a la víctima durante todo el procedimiento. La organización Representación Permanente en España de International Human Rights Foundation (Fundación Internacional de Derechos Humanos) invita a personas y entidades que hayan sufrido causas similares a ponerse en contacto con ellos para que estas prácticas no queden impunes y brindar apoyo a los afectados.