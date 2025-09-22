Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una exposición en el Parque de las Ciencias de Granada. Ideal

Condenan al Parque de las Ciencias a pagar a la exdirectora sancionada

Un juzgado de lo Social reconoce que debe ser compensada con más de 8.000 euros por realizar las funciones de directora

Inés Gallastegui

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:54

El juzgado de lo Social número 4 de Granada ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la trabajadora del Parque de las Ciencias Cristina González ... Sevilla y ha condenado al museo a abonarle 8.715,45 euros, más un 10% anual de intereses de demora, por el tiempo que estuvo compatibilizando su puesto como jefa del Departamento de Comunicación y las funciones de directora-gerente de forma interina, entre los mandatos de Ernesto Páramo y Luis Alcalá.

