Imagen de una vista oral en la Audiencia de Granada. Ramón L. Pérez

Condenan a su novia por darle una paliza y él pide que la absuelvan al no sentirse «agraviado»

La Audiencia de Granada rebaja la pena a la procesada por la indulgencia del hombre y porque estaba ebria cuando cometió el delito

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:17

Ocurrió en el Sacromonte en febrero de este año y el testigo de cargo fue un policía fuera de servicio que paseaba por el típico ... barrio de Granada. El agente vio cómo una mujer le daba una paliza a un hombre que la acompañaba y que resultó ser su novio. El varón recibió varias patadas en un costado y un manotazo en el rostro. De hecho, se vio obligado a empujar a su pareja para repeler el ataque. La agresora, que estaba ebria cuando pegó a su compañero sentimental, fue condenada a cuatro meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

