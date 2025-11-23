Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de una intervención de la Policía Local. Pepe Marín

Condenan a un menor por agredir a un policía y lanzar litronas contra el coche patrulla en un macrobotellón

Deberá indemnizar al agente con 12.300 euros y realizar 70 horas de trabajos comunitarios

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:46

La Audiencia Provincial de Granada ratifica la condena a un menor de edad a 70 horas de trabajo comunitario o, en su defecto, doce meses ... de tareas socioeducativas de «control de impulsos con redacciones escritas manualmente y una extensión mínima de diez folios» por un delito de atentado contra la autoridad y lesiones. De igual modo, deberá indemnizar a un agente de la Policía Local con 12.300 euros.

