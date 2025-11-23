Condenan a un menor por agredir a un policía y lanzar litronas contra el coche patrulla en un macrobotellón

La Audiencia Provincial de Granada ratifica la condena a un menor de edad a 70 horas de trabajo comunitario o, en su defecto, doce meses ... de tareas socioeducativas de «control de impulsos con redacciones escritas manualmente y una extensión mínima de diez folios» por un delito de atentado contra la autoridad y lesiones. De igual modo, deberá indemnizar a un agente de la Policía Local con 12.300 euros.

Los hechos se remontan a la noche del 9 de diciembre de 2023. Una patrulla de agentes se personó en la plaza Victoria del Albaicín tras recibir el aviso de que se estaba produciendo un macrobotellón. Los efectivos detuvieron el vehículo policial en la calle San Juan de los Reyes, donde jóvenes no identificados le recibieron con una «lluvia de botellas de vidrio» que impactaron contra el coche. La víctima salió del vehículo policial e inició la persecución de uno de los jóvenes, que hizo caso omiso a las indicaciones de alto a la vez que se reía a carcajadas.

El policía local logró alcanzarlo. Sin embargo, el menor le golpeó con el puño cerrado en el dedo pulgar de su mano derecha repetidamente. Como resultado, el agente sufrió luxación del pulgar de la mano derecha. Tuvo que someterse a cirugía y ha empleado 144 días en curar, todos ellos con perjuicio moderado de su calidad de vida. Como secuelas presenta limitación en la movilidad del dedo.

Tanto el ministerio fiscal como el letrado de la víctima y del Ayuntamiento de Granada impugnaron el recurso de la defensa contra la sentencia en primera instancia del Juzgado de Menores Número 1. La vista se celebró en la Audiencia el pasado 28 de octubre. La representación legal del joven consideraba que no existía prueba contra el denunciado y se había cometido un error de valoración dado que el tribunal contaba con versiones «contradictorias del menor y el agente». Sin embargo, la sala esgrime «que el recurso no ha de prosperar al analizar los motivos alegados por la defensa».

La Audiencia destaca que el menor reconoció estar en el lugar del botellón donde se lanzaron litronas contra los funcionarios y sus vehículos. Admite además haber huido, pese a que niega la lesión al efectivo durante su detención. Por el contrario, la declaración del denunciante «resulta clara» y reconoce «sin género de dudas» al chico como el sujeto que lanzó una de las botellas por la que tuvo que refugiarse en el coche patrulla y al que después retuvo. Los compañeros del agredido certificaron sustancialmente parte de los hechos que presenciaron. De forma adicional, la médico forense declaró que las heridas del agente «son compatibles con un puñetazo». En este procedimiento el agente de Policía Local agredido ha estado representado por el abogado Domingo Domingo Carrillo.