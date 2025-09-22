Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Okupas en el balcón del edificio de Azacayas y, debajo, un trabajador de la empresa granadina de desalojo Blanca Rodríguez

Condenan a la empresa que trató de desokupar Azacayas por impedir una entrega de alimentos

El tribunal castiga a la administradora con un mes de multa por un delito de coacciones

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:19

El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada condena a la administradora de AMA Desokupa como autora de un delito leve de coacciones por impedir ... la entrega de alimentos durante el intento de desalojo del edificio okupado de la calle Azacayas, que tuvo lugar el pasado 20 de enero de 2025. La pena es de un mes de multa cuya cuota diaria es de siete euros.

