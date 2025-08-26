Condenado a trece años de prisión por abusar de las hijas de su prima cuando eran unas niñas

La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a un hombre a trece años de prisión por abusar sexualmente de las hijas de su prima hermana ... cuando eran unas niñas. Ambas tenían 10 años cuando se produjeron los primeros episodios, que se centraron especialmente en una de ellas, la mayor, que sufrió desde entonces varios episodios autolíticos y estrés postraumático grave. También tendrá que indemnizarlas con 35.000 y 2.000 euros respectivamente, según establece la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. Las víctimas, que denunciaron siendo ya mayores de edad, han sido defendidas por el abogado penalista Félix Fernández.

El condenado, de 45 años de edad, actuó en fechas no determinadas, desde 2010 a 2013. Todo comenzó cuando ayudó a la familia a mudarse a un cortijo. Mientras una de las menores, que entonces tenía diez años, colocaba ropa en los armarios, este se le acercó por detrás. La abrazó y le tocó el pecho y la zona genital por encima de la ropa, tal y como se recoge en los hechos probados. La niña se quedó «paralizada» y salió corriendo de la habitación. Es el único episodio sexual que vivió.

Su hermana, que también tenía por aquel entonces diez años, corrió peor suerte. Vivió un total de cuatro episodios de violencia sexual. El primero, cuando se encontraba en el salón de la vivienda. El padre de la menor, que era amigo del condenado, había salido a coger leña, por lo que ellos se quedaron solos. El hombre aprovechó para tocarle el pecho y la zona genital por encima de la ropa.

Menos de un año después, otro día en el que él se encontraba en la casa y la niña dormía en su cuarto, se tumbó en la cama junto a ella. Tal y como consta en la sentencia, le tocó el pecho y la zona vaginal, llegando a introducirle los dedos en la vagina. Ella lloró y se quejó, momento en el que la amenazó con que si contaba lo ocurrido le haría lo mismo a su hermana. Poco después, en otro momento en el que se encontraban a solas, la agarró del brazo, la sentó junto a él en el sofá y volvió a realizarle tocamientos similares.

Desde entonces, la víctima trató de quitarse la vida en varias ocasiones, «sufriendo mucho por las experiencias vividas y sintiendo mucho asco». El último episodio de estas características se produjo un año después, cuando el condenado volvió a entrar en su dormitorio para realizarle tocamientos. Además de los episodios autolíticos, la víctima sufrió un trastorno ansioso depresivo por el que requirió de atención psicológica y sufre, como secuela, estrés postraumático grave.

Las hermanas denunciaron los hechos cuando fueron mayores de edad. El juicio se celebró el pasado mes de julio. La Audiencia Provincial lo ha condenado en total a trece años de prisión. Se divide en una pena de dos años y un día por el delito de abuso sexual contra la primera menor, a la que no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse durante cuatro años. Tendrá que abornarle, en concepto de responsabilidad civil, 2.000 euros.

Por la segunda menor le condena a una pena de once años y un día de prisión, más seis años de libertad vigilada, por un delito de abuso sexual continuado a menor de trece años con introducción de miembros corporales. Tampoco podrá acercarse ni comunicarse con ella durante doce años. Deberá indemnnizarla con 35.000 euros.