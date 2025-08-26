Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Audiencia Provincial de Granada. Pepe Marín
Tribunales en Granada

Condenado a trece años de prisión por abusar de las hijas de su prima cuando eran unas niñas

Una de ellas, a la que atacó en más ocasiones, sufrió varios episodios autolíticos y padece estrés postraumático grave

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 23:19

La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a un hombre a trece años de prisión por abusar sexualmente de las hijas de su prima hermana ... cuando eran unas niñas. Ambas tenían 10 años cuando se produjeron los primeros episodios, que se centraron especialmente en una de ellas, la mayor, que sufrió desde entonces varios episodios autolíticos y estrés postraumático grave. También tendrá que indemnizarlas con 35.000 y 2.000 euros respectivamente, según establece la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. Las víctimas, que denunciaron siendo ya mayores de edad, han sido defendidas por el abogado penalista Félix Fernández.

