Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Archivo judicial. Ideal
Ley solo sí es sí

Condenado a dos semanas de arresto domiciliario por acoso callejero

Un tribunal de Guadix castiga a un hombre que intimidó a una mujer y le preguntó dónde iba «tan sola», en una de las primeras sentencias emitidas sobre este delito

Pilar García-Trevijano
Carlos Morán

Pilar García-Trevijano y Carlos Morán

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:32

Condenan a un hombre como autor penalmente responsable de un delito de vejaciones sexuales y acoso callejero a 15 días de «localización permanente en domicilio» – ... arresto domiciliario– y a seis meses de prohibición de comunicarse «por cualquier medio, de forma escrita, verbal o visual» con la víctima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  5. 5 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  6. 6

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  7. 7

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla
  8. 8

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  9. 9

    «Volver a Granada siempre es especial, pero vengo a ganar porque lo necesitamos»
  10. 10

    El Granada recupera a sus internacionales para el partido contra el Leganés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condenado a dos semanas de arresto domiciliario por acoso callejero

Condenado a dos semanas de arresto domiciliario por acoso callejero