Comuniones sin luz en Parque Nueva Granada 00:37 La madre prepara al niño en una de las habitaciones con luz solar / Alfredo Alguilar Un corte en el suministro aguó las celebraciones de distrito Norte; Endesa asegura que el fallo se debe al sabotaje de un cable de alta tensión PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Miércoles, 29 mayo 2019, 01:38

Comulgar con la luz apagada, sin altavoces para el coro , ni micrófonos para escuchar la homilía. El Parque Nueva Granada volvió a vivir un episodio de apagón en medio de una celebración. El sábado, el barrio de distrito Norte estuvo sin luz durante cuatro horas para disgusto de 1500 familias y los comerciantes de la zona. Cenaron en Nochebuena a oscuras y ahora, un nuevo fallo en el suministro eléctrico aguó la celebración de la comunión del hijo de Raquel Asencio.

Los preparativos en casa de esta vecina se hicieron con los rayos de sol de media tarde que entraban en alguna de las estancias del hogar. El fotógrafo tiró de flash y de imaginación para que el día sólo estuviera oscuro en la memoria de los integrantes de la familia. La parroquia Juan Bautista del distrito recibió a los once niños y a sus familias sin micrófono para que los más allegados pudieran seguir el acto. «Afortunadamente son niños y no se dan cuenta de lo que pasa, pero no puede ser que cada fecha especial en el barrio se recuerde porque no había luz. Desde diciembre los cortes han sido más frecuentes y Endesa no da soluciones a las incidencias», explica la madre. «A las 19:00 terminaron las comuniones, y seguíamos sin luz. Cuando volvimos a casa por la noche teníamos encendida la televisión y 3 habitaciones más», apunta.

La comunión de los pequeños es sólo una anécdota más. Hace años que las familias de esta parte del distrito no sufrían cortes con asiduidad, sin embargo manifiestan que desde diciembre se han vuelto más frecuentes. Los residentes han sacudido el polvo a velas y linternas. Raquel guardaba las suyas en un altillo recóndito de la casa y ahora las tiene a mano, al igual que los registros de los avisos a Endesa. La vecina ha interpuesto varias quejas en la compañía por los «microcortes» que se producen en su hogar. Sólo ha obtenido dos respuestas de la empresa eléctrica: «no hemos encontrado causa técnica alguna que pueda haber afectado a su suministro» o «por las circunstancias descritas y la información técnica disponible no podemos considerarnos responsables».

Por su parte, Endesa señala que el corte de luz de este fin de semana se produjo por un sabotaje en uno de sus centros transformadores. Los operarios encontraron un cable que transforma la alta tensión en electricidad «apta y adecuada» para el consumo cotidiano en las viviendas cortado por la mitad. La suministradora ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional y desconoce cómo se pudo manipular el cable hasta seccionarlo. Confirman que el corte se prolongó durante cuatro horas, periodo en el que solucionaron de forma temporal la incidencia. El lunes cortaron la luz para solventar por completo el problema y aseguran que «ya está completamente resuelto».

Vecinos y trabajadores se mantienen escépticos. El portavoz de la ONG Diálogo y Acción, Rafael Payán, critica la situación que atraviesan zona Norte y Haza Grande. Payán no quiere que Parque Nueva Granada siga la estala de otras áreas del distrito que sufren cortes de luz a diario, pese a que son muchos los vecinos que pagan las facturas por el servicio.

Payán lamenta que Endesa mantenga que ha invertido cinco millones de euros en infraestucturas eléctricas en Zona Norte en los últimos tres años cuando se quedan sin luz «por enésima vez». «Enfermos con problemas, electrodomésticos que se averían, comercios con perdidas... no podemos seguir así».

Registran las quejas

El portavoz exige a Endesa que renueve las infraestructuras. «Estas construcciones tienen más de 20 años y no responden igual que antes», alega. Los vecinos han creado un archivo con los número de reclamaciones que da Endesa cada vez que registran una incidencia. «Nos servirá para complementar las actuaciones que estamos llevando referente a los cortes de luz», dice.

También han celebrado varias asambleas contra los cortes de luz en la últimas semanas para establecer nuevas estrategias de actuación. El lunes una nueva manifestación recorrió las calles del centro de la capital en señal de protesta contra los cortes. Payán pide que se revisen la red eléctrica para que las cerca de 600 viviendas que se están edificando en 62.493 metros cuadrados, destinados en su totalidad a uso residencial, no acentúen la sobrecarga. «No nos valen las excusas de que los enganches ilegales y el cultivo de marihuana sobrecarga la red. Pagamos por nuestra luz y queremos que se nos preste servicio. No vamos a parar de reivindicar nuestros derechos como consumidores», concluye.